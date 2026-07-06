Χατζημηνάς (Ε.ΕΝ.Ε.): Ισχυρό μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και πέντε προτάσεις ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στην Οικία του Επίτιμου Προέδρου της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Βασίλη Αποστολόπουλου, παρουσία των μελών της Ένωσης, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και διακεκριμένων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της Ένωσης, παρουσιάστηκε η πορεία των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς και αναπτύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.ΕΝ.Ε. για την επόμενη περίοδο, με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός σταθερού, φιλικού και παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Την έναρξη της συνέλευσης κήρυξε ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη για τη διαρκή εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ε.ΕΝ.Ε. παραμένει ένας ανεξάρτητος, τεκμηριωμένος και αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας.

Χατζημηνάς: Ανάγκη για νέο παραγωγικό μοντέλο

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στις επενδύσεις, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Όπως ανέφερε, η Ε.ΕΝ.Ε. συνεχίζει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής που δημιουργούν κίνητρα για ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε τις πέντε βασικές θέσεις της Ένωσης, οι οποίες αφορούν:

τη μείωση της οριακής φορολόγησης επί της αύξησης των επιχειρηματικών κερδών,

το μηδενικό οριακό μισθολογικό κόστος για την απόκτηση πιστοποιημένων ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling),

τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις,

την επιτάχυνση των επενδύσεων στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

καθώς και την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσα από στενότερη συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο κ. Χατζημηνάς σημείωσε ότι οι θέσεις αυτές θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της 10ης Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας, ακαδημαϊκών και διακεκριμένων οικονομολόγων. Στόχος της Διάσκεψης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε η ελληνική οικονομία να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διαμορφώσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία.

Τη Γενική Συνέλευση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στη σημασία της στενής συνεργασίας της Πολιτείας με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Κεραμέως: Η χώρα έχει πάρα πολλά να κερδίσει από την Ε.ΕΝ.Ε.

Κατά τη διάρκεια του Χαιρετισμού της, η Υπουργός τόνισε τη στενή και παραγωγική συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την Ε.ΕΝ.E., συγκεκριμένα δήλωσε :

«Θεωρώ ότι η χώρα έχει πάρα πολλά να κερδίσει από την Ε.ΕΝ.Ε, και το λέω ευθέως. Οι προτάσεις της έχουν βοηθήσει και την αγορά εργασίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση σχετικά με το reskilling και το upskilling, πόσο μάλλον στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο Marco Vicenzino, Global Strategy Expert & Advisor to Italian PM, Georgia Meloni, είχε ένα ζωντανό διάλογο με τον Παύλο Ευθυμίου όπου στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζουν στη Μεσόγειο. Μίλησε ακόμη για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις σύγχρονες οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα και ότι στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις θεσμικών φορέων όπως η Ε.ΕΝ.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Παύλος Ευθυμίου και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.ΕΝ.Ε. Θωμάς Αποστολίδης, παρουσίασαν τα βασικά στοιχεία του ετήσιου απολογισμού, επισημαίνοντας τη συνεχή ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ένωσης, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενεργή συμβολή της στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων δημόσιας πολιτικής.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ε.ΕΝ.Ε., εκ μέρους της οποίας υπέγραψε ο Επίτιμος Πρόεδρός της Βασίλης Αποστολόπουλος, και της CSR HELLAS, την οποία εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αλεξάνδρα Πάλλη.

Η Ε.ΕΝ.Ε. επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της Πολιτείας, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.





