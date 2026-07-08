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Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο
Πολιτική
10:50 - 08 Ιουλ 2026

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση με στόχο τη θεσμοθέτηση ειδικής μεταχείρισης για τις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «ντροπολογία».

Αναλυτικά αναφέρει:

Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο.

Ειλικρινά, το “δούλεμα” χτύπησε πια “ταβάνι”.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κατέθεσαν στη Βουλή “Ντροπολογία” (πολυφορεμένη λέξη, αλλά εδώ βρίσκει 100% το νόημά της), με τον προσχηματικό τίτλο «Οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης», η οποία στερείται κάθε ίχνους υποχρεωτικότητας στην εφαρμογή της.

Έξι ολόκληρα χρόνια μετά την από 2020 δέσμευση της ίδιας Κυβέρνησης για εφαρμογή διυπουργικής Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης. Ενάμιση χρόνο αφού κατέθεσα την αριθμ. 306/30/22.1.2025 Τροπολογία μου «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία». Μία ημέρα (τι σύμπτωση…) πριν το Πανδυτικομακεδονικό Συλλαλητήριο που πραγματοποιούμε όλοι μαζί οι Δυτικομακεδόνες αύριο Πέμπτη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης νόμισε πως μπορεί να μας ξεγελάσει με ένα επικοινωνιακό “πυροτέχνημα” ΚΕΝΟ περιεχομένου.

Ο κ. Χατζηδάκης μαζί με τον κ. Σκέρτσο είναι οι ίδιοι άνθρωποι που από το βήμα της Ολομέλειας, όταν πέρυσι απαντούσαν τις δύο Επίκαιρες Ερωτήσεις μου, “διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους” ότι η Ρήτρα δήθεν ήδη εφαρμόζεται εδώ και χρόνια (και εμείς “τυφλοί” δεν το βλέπαμε).

Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα καταθέτουν ένα ευχολόγιο ότι η Ρήτρα «επιτρέπεται να» εφαρμόζεται.

Αποφασίστε, κύριοι του Μεγάρου Μαξίμου:

- Αν, χάρη στην Ντροπολογία, θα «επιτρέπεται» στο εξής να εφαρμόζεται η Ρήτρα, πως εσείς τόσα χρόνια διαφημίζατε ότι ήδη την εφαρμόζατε;

- Αν μπορούσε ήδη να εφαρμοστεί, τι νόημα έχει να βάλετε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. να ψηφίσει ότι στο εξής «επιτρέπεται»;

- Γιατί άλλα μου απαντούσατε στη Βουλή και άλλα λέτε ώρα στην Αιτιολογική Έκθεση, όπου παραδέχεστε την «ΑΠΟΥΣΙΑ ενιαίου και οριζόντιου ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για συστηματική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών των περιοχών δίκαιης μετάβασης κατά σχεδιασμό και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων»;

- Άραγε, κ. Χατζηδάκη, γνωρίζετε τον κ. Χατζηδάκη που τώρα υιοθετεί την επιχειρηματολογία μου, ή πρόκειται για απλή συνωνυμία με τον κ. Χατζηδάκη που την αρνιόταν;

Αρκετά. Κομμένη η πλάκα με τη Δυτική Μακεδονία. Η Ντροπολογία:

- στερείται κάθε υποχρεωτικότητας εφαρμογής,

- δεν περιλαμβάνει κανέναν μηχανισμό συντονισμού, ελέγχου και διασφάλισης της Ρήτρας,

- καμία προληπτική ή κατασταλτική δικλίδα ασφαλείας.

Η Κυβέρνηση μπέρδεψε τον προεκλογικό αγώνα με τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα. Υπενθυμίζω:

- στη Βουλή κατατίθενται διατάξεις νομοθετικού έργου,

- τα ευχολόγια και οι εκθέσεις ιδεών είναι για τα προεκλογικά φυλλάδια και βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει και ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου τα όριά του. Όπως, και η υποτίμηση της νοημοσύνης των Δυτικομακεδόνων. Εσείς “σπάσατε” και τα δύο.

Απλά τα πράγματα. Αν μετά από τόσα χρόνια σας έπιασε ο πόνος τώρα για τις περιοχές υπό μετάβαση, “ιδού η Ρόδος”:

Αποδεχτείτε την αριθμ. 306/30/22.1.2025 Τροπολογία μου «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία» (σας τη θυμίζω: https://koukoulopoulos.gr/tropologia-ritra-dikaiis-metavasis-dyt-mak/ ), για υποχρεωτική εφαρμογή της Ρήτρας, την οποία -όπως χίλιες φορές σας έχω τονίσει- κατέθεσα μετά από πολύμηνη μελέτη και λεπτομερή νομοτεχνική επεξεργασία του περιεχομένου της, με την εθελοντική νομοπαρασκευαστική συμβολή εξειδικευμένων νομικών, συμπεριλαμβανομένου συνταγματολόγου, καθώς και πολύπειρων ανώτατων στελεχών Υπουργείων. Αλλιώς, σταματήστε να κοροϊδεύετε έναν τόπο που -εξαιτίας των δικών σας καταστροφικών επιλογών- μετατρέπεται σε μαύρη κουκίδα στο χάρτη.

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