Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βουλή - Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε την Παρασκευή (10/7) η ακρίβεια, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής και ζήτησε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς πολιτικούς τόνους, με τον πρωθυπουργό να υπερασπίζεται την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αντιπαραβάλλοντας τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της τελευταίας εξαετίας, ενώ παράλληλα κάλεσε την αντιπολίτευση να παρουσιάσει κοστολογημένες προτάσεις αντί, όπως είπε, «εύκολων υποσχέσεων».

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη ενέργεια θα γίνει σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια.

Ανδρουλάκης: «Η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος»

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια «σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη» και έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Ήταν στόχος σας ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις; Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27; Ή μήπως είχατε στόχο να βάζει ο ελληνικός λαός ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία και παιδεία; Είχατε στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις ότι θα πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη των 27;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στους μισθούς τόνισε: «Ποιοι μισθοί αυξάνονται; Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ, από το ’19 έως το ’25 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι με την επίκαιρη ερώτησή του ζητούσε από τον πρωθυπουργό να απαντήσει εάν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να περιορίζεται στο να δηλώνει ότι «λυπάται και θυμώνει» για τις ανατιμήσεις.

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Μητσοτάκης: «Η οικονομική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική δημοσιονομικής υπευθυνότητας, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.

«Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μη μεταφέρουμε βάρη και χρέη στις επόμενες γενιές, όπως κανένας γονιός δεν θέλει να αφήσει χρέη στα παιδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η στήριξη της κοινωνίας στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα.

Επίκληση οικονομικών δεικτών

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 182% του ΑΕΠ το 2019 στο 146% σήμερα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα θα υποχωρήσει κάτω από το 130%, ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι αυξήθηκε από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, γεγονός που, όπως είπε, μεταφράζεται σε σωρευτική αύξηση της τάξης του 40%.

Σε ό,τι αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2019-μέσα του 2026 διαμορφώθηκε στο 23%, έναντι 26% στην Ευρωζώνη.

«Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είχε υψηλότερο αλλά χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υποστήριξε.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Συζητώ το θέμα του κόστους ζωής με όλους τους ομολόγους μου. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Η Ελλάδα του 2026 είναι μια εντελώς διαφορετική χώρα από εκείνη του 2019», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα και όχι σε προτάσεις που δεν συνοδεύονται από δημοσιονομική τεκμηρίωση.

Αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για τις οικονομικές προτάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μεταφέρει την πίεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.

«Περιμένω στη δευτερολογία σας να μας εξηγήσετε τι διαφορετικό προτείνετε, πέρα από εξαγγελίες για 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη. Θέλω να γνωρίζω το κόστος αυτών των προτάσεων ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας», ανέφερε.

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Το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας

Κλείνοντας την πρωτολογία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των πρόσφατων δολοφονικών εμπρησμών, χαιρετίζοντας τις πρώτες συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν.

Όπως είπε, μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία «τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις συλλήψεις «απάντηση της Δημοκρατίας στη βία», τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαιτεί πολιτική ενότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, σημειώνοντας ότι μόνο μέσα από τη σύμπλευση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων μπορεί να απομονωθεί οριστικά ο κύκλος της πολιτικής βίας.

«Το σύνθημα "δεν σας φοβόμαστε" πρέπει να εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.