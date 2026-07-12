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Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση
Πολιτική
11:49 - 12 Ιουλ 2026

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 12/7 η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, καθώς άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από την κατοικία της οικογένειάς της στα Χανιά, αλλά και στο πολιτικό της γραφείο. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για «εγκληματίες» και για μια ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και τις φωτογραφίες που ανάρτησε η Σέβη Βολουδάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των συνθημάτων που αναγράφηκαν ήταν οι φράσεις «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τη φύση και τη σοβαρότητα της ενέργειας.

Η απάντηση της Σέβης Βολουδάκη

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι απειλές δεν πρόκειται να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων της.

Όπως ανέφερε, τα συνθήματα που γράφτηκαν τόσο στο πολιτικό της γραφείο όσο και στο σπίτι της οικογένειάς της δεν τη φοβίζουν ούτε πρόκειται να την αποπροσανατολίσουν από την αποστολή της.

Η κ. Βολουδάκη υπογράμμισε ότι η οικογένειά της έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη», επισημαίνοντας πως κανείς δεν δικαιούται να μεταφέρει τη βία και το μίσος στο κατώφλι μιας οικογένειας.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δραστών της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας σχετική αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Κλείνοντας το μήνυμά της, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με την ίδια συνέπεια, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκφοβισμούς.

{https://www.facebook.com/sevivoloudaki/posts/974581982207218?ref=embed_post}

Η παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη

Άμεση ήταν και η αντίδραση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι όταν γράφονται συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από την κατοικία μιας υπουργού και της οικογένειάς της, δεν πρόκειται για έκφραση διαμαρτυρίας, αλλά για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της δημοκρατικής ομαλότητας.

«Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων και των οικογενειών τους, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια κλίματος μίσους δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε ένα κράτος δικαίου.

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/1433480968588527?ref=embed_post}

«Δεν υπάρχουν αστερίσκοι στην καταδίκη της βίας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν επιδέχονται καμία δικαιολογία ή συμψηφισμό.

Όπως ανέφερε, απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού υπάρχει μόνο μία στάση: η απόλυτη και χωρίς αστερίσκους καταδίκη.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αδιανόητη οποιαδήποτε προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης με σκοπό την καλλιέργεια νέου κύκλου μίσους και απειλών, σημειώνοντας ότι όσοι ανέχονται ή σιωπούν απέναντι σε τέτοιες πρακτικές αναλαμβάνουν σοβαρή πολιτική και ηθική ευθύνη.

«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, τονίζοντας ότι οι τραμπουκισμοί και οι απειλές δεν πρόκειται να κάμψουν τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Όπως επισήμανε, η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Δημοκρατίας, όμως η στοχοποίηση ανθρώπων εξαιτίας της πολιτικής τους ιδιότητας συνιστά ευθεία άρνησή της.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι όταν η λέξη «θάνατος» χρησιμοποιείται ως πολιτικό σύνθημα, η ανοχή και η σιωπή δεν μπορούν να θεωρηθούν ουδέτερη στάση, αλλά συνιστούν συνενοχή απέναντι στη βία.

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