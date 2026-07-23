«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

Στις 11:00 το πρωί σήμερα (Πέμπτη, 23/7) συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό θέμα την έγκριση του νέου εξοπλιστικού προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας ελληνικής αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την έναρξη υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα απέναντι σε σύγχρονες απειλές, όπως βαλλιστικοί πύραυλοι, αεροπορικές επιθέσεις, μη επανδρωμένα συστήματα, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα Spyder All in One, David’s Sling της Rafael και Barak MX της Israel Aerospace Industries (IAI), τα οποία θα προσφέρουν κάλυψη σε τρία διαφορετικά επίπεδα άμυνας, αντιμετωπίζοντας απειλές μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν την ανάπτυξη του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2), μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα συστήματα που θα συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να παρουσιάσει στο Πεντάγωνο την αρχιτεκτονική του νέου ελληνικού αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου.

Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται ακόμη σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT για τον Στρατό Ξηράς και Heron για την Πολεμική Αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων ειδικών επιχειρήσεων Victa, καθώς και η αγορά των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.

Ευρύτερος σχεδιασμός

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, η υλοποίηση του οποίου εκτείνεται εντός των προσεχών ετών, με την Ελλάδα να αποκτά ένα από τα πιο σύγχρονα πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας στην Ευρώπη, με σκοπό να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ.

Το σχέδιο αποτελεί θεμέλιο της συνολικής αναδιάρθρωσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των εξοπλιστικών, με το αρμόδιο Υπουργείο να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος, εντός του οποίου κάθε πλατφόρμα (μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, επίγεια αντιαεροπορικά συστήματα) θα δημιουργεί μία ενιαία εικόνα του πεδίου μάχης.