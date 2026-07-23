ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.
Πολιτική
09:07 - 23 Ιουλ 2026

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις 11:00 το πρωί σήμερα (Πέμπτη, 23/7) συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό θέμα την έγκριση του νέου εξοπλιστικού προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 δισ. ευρώ.  

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας ελληνικής αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την έναρξη υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα απέναντι σε σύγχρονες απειλές, όπως βαλλιστικοί πύραυλοι, αεροπορικές επιθέσεις, μη επανδρωμένα συστήματα, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα Spyder All in One, David’s Sling της Rafael και Barak MX της Israel Aerospace Industries (IAI), τα οποία θα προσφέρουν κάλυψη σε τρία διαφορετικά επίπεδα άμυνας, αντιμετωπίζοντας απειλές μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν την ανάπτυξη του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2), μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα συστήματα που θα συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να παρουσιάσει στο Πεντάγωνο την αρχιτεκτονική του νέου ελληνικού αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου.

Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται ακόμη σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT για τον Στρατό Ξηράς και Heron για την Πολεμική Αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων ειδικών επιχειρήσεων Victa, καθώς και η αγορά των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.

Ευρύτερος σχεδιασμός

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, η υλοποίηση του οποίου εκτείνεται εντός των προσεχών ετών, με την Ελλάδα να αποκτά ένα από τα πιο σύγχρονα πολυεπίπεδα συστήματα αεράμυνας στην Ευρώπη, με σκοπό να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ.

Το σχέδιο αποτελεί θεμέλιο της συνολικής αναδιάρθρωσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των εξοπλιστικών, με το αρμόδιο Υπουργείο να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος, εντός του οποίου κάθε πλατφόρμα (μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, επίγεια αντιαεροπορικά συστήματα) θα δημιουργεί μία ενιαία εικόνα του πεδίου μάχης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»
Ειδήσεις

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
23/07/2026 - 09:23

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα

Οικονομία
23/07/2026 - 09:15

Τα «πιστοληπτικά σκορ» των οφειλετών: Νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις

Πολιτική
23/07/2026 - 09:07

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:43

Δολοφονία Στ. Γεωργίου: Στον εισαγγελέα σήμερα (23/7) ο 28χρονος δράστης – Τι είπε στις Αρχές

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:26

Πανελλαδικές: Σήμερα στις 11:00 οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οικονομία
23/07/2026 - 08:18

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:09

Πώς επαναπροσδιορίζει ο Μαμντάνι το αμερικανικό όνειρο απέναντι στον Τραμπ

Οικονομία
23/07/2026 - 08:07

«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:04

Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7

Ακίνητα
23/07/2026 - 07:58

Dimand: Επενδύοντας στην επόμενη ημέρα των ελληνικών πόλων – Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων

Magazino
23/07/2026 - 07:50

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

Magazino
23/07/2026 - 07:28

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του

Magazino
23/07/2026 - 07:16

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 23:20

Ήπιες απώλειες στη Wall Street λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 23:00

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Magazino
22/07/2026 - 22:50

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
22/07/2026 - 22:30

Politico: Η Ελλάδα μπλόκαρε το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
22/07/2026 - 22:15

Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα

Magazino
22/07/2026 - 22:00

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:35

F-35: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στο πρόγραμμα

Υγεία
22/07/2026 - 21:15

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Υγεία
22/07/2026 - 21:14

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:00

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 20:45

ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ