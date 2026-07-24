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ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025
Ακίνητα
12:14 - 24 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο πλαίσιο δημοσίευσης της σειράς των Πειραματικών Στατιστικών για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2025, δημοσιεύει τη δεύτερη σχετική ανακοίνωση.

Η παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει στοιχεία κίνησης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για το έτος αναφοράς 2025, καθώς και επικαιροποιήσεις για τα έτη 2023 και 2024.

Στόχος της παρούσας Πειραματικής Στατιστικής είναι η κάλυψη της τουριστικής κίνησης που δεν περιλαμβάνεται στις υφιστάμενες επίσημες στατιστικές, οι οποίες καταρτίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 692/2011. Για την κατάρτισή της χρησιμοποιούνται στοιχεία από διοικητικές πηγές.

Κατά το έτος 2025, ο αριθμός δηλώσεων ανήλθε σε 2.491,7 χιλιάδες και οι ημέρες μίσθωσης σε 8.647,7 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,1% και 4,7%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2024. Ειδικότερα, κατά το 2025 οι πραγματοποιηθείσες ημέρες μίσθωσης παρουσίασαν αύξηση κατά 1,4% από τους ημεδαπούς και κατά 5,3% από τους αλλοδαπούς σε σύγκριση με το 2024. Ο μέσος αριθμός ημερών μίσθωσης ανά υποβληθείσα δήλωση διαμορφώθηκε στις 3,5 ημέρες για το 2025, παραμένοντας χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με το 2024.

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Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων για το 2025, παρατηρείται ότι το 68,1% των ημερών μίσθωσης συγκεντρώνεται την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται τον Αύγουστο, κατά τον οποίο πραγματοποιείται το 18,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης.

Όσον αφορά στην κατανομή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Μάρτιος 2026), το 2025 η υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Σε απόλυτες τιμές ημερών μίσθωσης, κατά το 2025 σε σύγκριση με το 2024, μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (9,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (21,1%) και Ιονίων Νήσων (5,5%). Ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών μίσθωσης παρατηρείται στις Περιφέρειες Αττικής (34,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (14,9%) και Κρήτης (11,3%) (Πίνακας 4). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, το 84,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς και το 15,2% από ημεδαπούς.

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