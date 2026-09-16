Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη Βουλή το «μπαλάκι» – Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, χωρίς καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Η δεύτερη ψηφοφορία αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, μετά την πρώτη ψηφοφορία της 27ης Ιουλίου.

Όλες οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία εξασφάλισαν την απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να παραπεμφθούν στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή, χωρίς ωστόσο καμία να φτάσει το όριο των 180 ψήφων. Με βάση τη συνταγματική διαδικασία, η επόμενη Βουλή θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει οριστικά για τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί, επομένως, από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν στην επόμενη Βουλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις που συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό ψήφων «παρών», καθώς σε αυτές καταγράφεται μεγαλύτερο περιθώριο για διαφορετικές κοινοβουλευτικές συγκλίσεις στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

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Στη σημερινή ψηφοφορία, τουλάχιστον 15 διατάξεις συγκέντρωσαν από 36 έως και 40 «παρών». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το άρθρο 16 για τα ΑΕΙ, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, το άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές, το άρθρο 21 για την οικογένεια και τη στέγαση, καθώς και το άρθρο 51 για την επιστολική ψήφο.

Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, η επιλογή «παρών» δεν συνιστά καταψήφιση της διάταξης, αλλά καταγράφει την απόφαση βουλευτή να μην τοποθετηθεί υπέρ ή κατά της πρότασης στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας

Νέο άρθρο 5β: «Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 161 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, έναντι 161 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη ψηφοφορία.

Άρθρο 14: «Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα»

Στη δεύτερη ψηφοφορία καταγράφηκαν 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 160 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 15: «Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα»

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ, έναντι 160 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 16: «Κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.»

Η διάταξη συγκέντρωσε στη δεύτερη ψηφοφορία 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχε λάβει 160 ΝΑΙ, 93 ΟΧΙ και 41 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 17: «Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά της περιουσίας. Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση. Δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία). Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.»

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 161 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, έναντι 161 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 21: «Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενεακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών.»

Η δεύτερη ψηφοφορία κατέγραψε 161 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 161 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 24: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 158 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ, έναντι 158 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 42 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 29: «Τα κόμματα λαμβάνουν υπ΄όψιν αρχές δημοκρατικής λειτουργίας. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πολιτικού κόμματος. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής του πολιτικού κόμματος στις εκλογές.».

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 158 ΝΑΙ, 98 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 159 ΝΑΙ, 96 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 30 παρ. 1: «Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία συγκέντρωσε 158 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, έναντι 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 30 παρ. 5: «Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.».

Η δεύτερη ψηφοφορία κατέγραψε 158 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 41 παρ. 2: «Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 41 παρ. 5: «Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).».

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 44 παρ. 2: «Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων: Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον είκοσι ημερών.».

Η διάταξη έλαβε στη δεύτερη ψηφοφορία 161 ΝΑΙ, 96 ΟΧΙ και 36 ΠΑΡΩΝ, έναντι 161 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 47 παρ. 3: «Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία καταγράφηκαν 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη 160 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 47 παρ. 4: «Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα».

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, έναντι 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 51 παρ. 4: «Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.»

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 160 ΝΑΙ, 97 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχε λάβει 159 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 54 παρ. 1: «Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας. Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.»

Η δεύτερη ψηφοφορία κατέγραψε 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 54 παρ. 3: «Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας. Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ, έναντι 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 56: «Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών στο Σύνταγμα και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία δύο τρίτων.»

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη 159 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 57: «Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών στο Σύνταγμα και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία δύο τρίτων.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία συγκέντρωσε 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 60: «Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής και αντίστοιχη υποχρέωση των μελών της Κυβέρνησης να ανταποκρίνονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.».

Η διάταξη έλαβε 161 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ στη δεύτερη ψηφοφορία, έναντι 161 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 73 παρ. 1: «Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης: Επαρκούς προνομοθετικής διαβούλευσης, αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου και μέτρων κωδικοποίησης της νομοθεσίας.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία συγκέντρωσε 161 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχε λάβει 161 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 77 νέα παρ. 3: «Δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων αντισυνταγματικότητας του νόμου μετά την ψήφιση και πριν από τη δημοσίευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τη Βουλή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παραπέμπει έως ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο ανά βουλευτική σύνοδο. Για την παραπομπή από τη Βουλή απαιτείται η κατάθεση αιτήματος της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών. Τα ψηφισμένα νομοσχέδια των άρθρων 51 και 54 παραπέμπονται υποχρεωτικά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο πριν από τη δημοσίευσή τους. Έως την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κωλύεται η δημοσίευση του νόμου.»

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 160 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 78 παρ. 2: «Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 161 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ, έναντι 161 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 78 νέα παρ. 6: «Μπορεί να παρέχονται κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις.»

Η διάταξη συγκέντρωσε 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στη δεύτερη ψηφοφορία, έναντι 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 79: «Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Υποχρέωση κατάθεσης και δημοσιότητας ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 160 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη 160 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 82: «Ετήσια έγκριση Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του επόμενου έτους, το οποίο δημοσιοποιείται και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.»

Η δεύτερη ψηφοφορία κατέγραψε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, όπως και η πρώτη, όπου είχαν καταγραφεί 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 86: «Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλής, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 'Ασκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 159 ΝΑΙ, 96 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 89: «Επιτρέπεται η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής, όπως ορίζει ο νόμος. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους.»

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 160 ΝΑΙ, 96 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 90 παρ. 5: «Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.»

Στη δεύτερη ψηφοφορία συγκέντρωσε 159 ΝΑΙ, 94 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 93 ΟΧΙ και 42 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 97: «Κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης ως προς την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια.».

Η διάταξη έλαβε 158 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στη δεύτερη ψηφοφορία, ενώ στην πρώτη είχε λάβει 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 99: «Κατάργηση του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.»

Στη δεύτερη ψηφοφορία καταγράφηκαν 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 100: «Πρόβλεψη της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας για ψηφισμένο νομοσχέδιο κατά το άρθρο 77 παρ. 3. Απόφαση περί συνταγματικότητας ψηφισμένου νομοσχεδίου δεσμεύει όλα τα δικαστήρια κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας. Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δύο συμβούλους της Επικρατείας και δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια και από δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια. Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.».

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 101 παρ. 3: «Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/ή με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα. Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια. Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, έναντι 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 101 νέα παρ. 5: «Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/ή με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα. Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια. Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.».

Η δεύτερη ψηφοφορία κατέγραψε 159 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχαν καταγραφεί 159 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 2 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 101Α: «Επιλογή Προέδρων και Μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α' ή β' βαθμού.»

Στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 158 ΝΑΙ, 98 ΟΧΙ και 37 ΠΑΡΩΝ, έναντι 158 ΝΑΙ, 96 ΟΧΙ και 40 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 102: «Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι έως δύο (2). Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης (φορολογική αποκέντρωση) Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Οι πειθαρχικές ποινές αργίας/έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.»

Η δεύτερη ψηφοφορία έδωσε 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 38 ΠΑΡΩΝ, έναντι 160 ΝΑΙ, 95 ΟΧΙ και 39 ΠΑΡΩΝ στην πρώτη.

Άρθρο 103: «Υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους. Νόμος ορίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού που συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Στη δεύτερη ψηφοφορία καταγράφηκαν 161 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη 161 ΝΑΙ, 133 ΟΧΙ και 0 ΠΑΡΩΝ.

Άρθρο 118: «Νέα μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30 ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.».

Η συγκεκριμένη διάταξη έλαβε στη δεύτερη ψηφοφορία 158 ΝΑΙ, 134 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ, ενώ στην πρώτη είχε λάβει 158 ΝΑΙ, 135 ΟΧΙ και 1 ΠΑΡΩΝ.

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε, σε επίπεδο παρούσας Βουλής, το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Οι διατάξεις που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να παραμείνουν στη διαδικασία μεταφέρονται στην επόμενη Βουλή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 110, θα κληθεί να αποφασίσει για την τελική αναθεώρησή τους.