Φλωρίδης: Απολύτως δικαιωμένη η δήλωση «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης, δηλώνει δικαιωμένος για τις τοποθετήσεις του παρά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ερωτηθείς στον ρ/σ Παραπολιτικά αν μετάνιωσε για τη δήλωσή του περί μπαζώματος μετά από τη χθεσινή εξέλιξη απάντησε:

«Η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή αλλά η φράση είναι ότι «όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Επειδή αυτό συνεχιζόταν στη Βουλή και το επόμενο διάστημα, και εμφανίζονταν διάφοροι από την αντιπολίτευση για να λένε αυτή τη φράση αλλά όχι σωστά, σηκώθηκε ο κ.Βελόπουλος και είπε «τι διαμαρτύρεστε αφού για μένα το είπε ο Φλωρίδης».

Όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος δεν μπορεί να αποκοπεί αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνομωσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και από άλλες δυνάμεις απ' έξω».

Επιπλέον είπε: «Η παραπομπή του κ.Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Υποθετική είναι η απόφαση της παραπομπής «θα μπορούσαν να χαθούν στοιχεία», η απάντηση που διερευνήθηκε από την ανάκριση, από τη δίκη που διεξάγεται από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορούμενους».

Και κατέληξε λέγοντας: «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερεύνησε αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς».