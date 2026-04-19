Ρομπότ βγήκε πρώτο και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με διαχωρισμένες διαδρομές για ανθρώπους και μηχανές, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή συγκρούσεις.
Όπως μετέδωσε το κινεζικό δίκτυο CCTV, το ρομπότ που τερμάτισε πρώτο ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε χρόνο 50:26, με μέση ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα.
Η επίδοση αυτή είναι αισθητά καλύτερη από το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, που είναι 57:20 και ανήκει στον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα.
Η φετινή εξέλιξη αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, όπου τα ρομπότ είχαν δυσκολίες ισορροπίας και ο καλύτερος χρόνος τους ξεπερνούσε τις δύο ώρες και σαράντα λεπτά.
Το ρομπότ που κατέγραψε την επίδοση διαθέτει αυτόνομο σύστημα πλοήγησης και έχει αναπτυχθεί από τον κινεζικό κατασκευαστή smartphone Honor.