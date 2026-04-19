Ρομπότ βγήκε πρώτο και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου

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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ συμμετείχε σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, αγωνιζόμενο απέναντι σε ανθρώπους δρομείς και καταγράφοντας επίδοση που θεωρείται νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την κατηγορία του, αναδεικνύοντας την ταχεία πρόοδο της ρομποτικής τεχνολογίας στην Κίνα.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με διαχωρισμένες διαδρομές για ανθρώπους και μηχανές, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή συγκρούσεις.

Όπως μετέδωσε το κινεζικό δίκτυο CCTV, το ρομπότ που τερμάτισε πρώτο ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε χρόνο 50:26, με μέση ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Η επίδοση αυτή είναι αισθητά καλύτερη από το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, που είναι 57:20 και ανήκει στον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα.

Η φετινή εξέλιξη αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, όπου τα ρομπότ είχαν δυσκολίες ισορροπίας και ο καλύτερος χρόνος τους ξεπερνούσε τις δύο ώρες και σαράντα λεπτά.

Το ρομπότ που κατέγραψε την επίδοση διαθέτει αυτόνομο σύστημα πλοήγησης και έχει αναπτυχθεί από τον κινεζικό κατασκευαστή smartphone Honor.