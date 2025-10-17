Πώς μεταμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη το εμπόριο στην εποχή της ακρίβειας

Νέα δεδομένα δημιουργεί στην λιανεμπορική αγορά η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, που επιχειρεί, ουσιαστικά, να βρει νέους δρόμους σύνδεσης προσφοράς και ζήτησης σε μια συγκυρία μειωμένης αγοραστικής δύναμης, ειδικά, μάλιστα, των νέων.

Ουσιαστικά, οι μεγάλες αλυσίδες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν διαδικασίες για να “τραβήξουν” το ενδιαφέρον ειδικά των νέων, που πλέον κινούνται σε άλλη διαδικασία επιλογών, έχοντας, λιγότερη δύναμη “πυρός” τουλάχιστον η πλειοψηφία, στο πορτοφόλι τους, αλλά κι άλλες στοχοθεσίες σε σχέση με αγορές, ειδικά διαρκών προϊόντων.

Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στο συνέδριο, χθες, με τίτλο 2ο Omnichannel Retail Conference: “Unified Commerce: Where Retail Meets the Shopper”η Λένα Ξανθή, επικεφαλής του UI/UX & personalization της “Πλαίσιο”, πλέον, είναι οι νέοι δεν αγοράζουν. “Δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αγορές, λόγω και εισοδήματος, και έτσι έχουμε να κάνουμε πλέον με τις μικρές χαρές. Πχ αγοράζουν ένα καλό καφέ, ένα cute (γουστόζικο)… αντικείμενο. “Από τα ευθύγραμμα ταξίδια στην αγορά, πάμε σε στιγμές” τόνισε δίνοντας το στίγμα

Την ίδια ώρα η Μαρία Αρναουτάκη, Head of product management, της Skroutz εστίασε το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συμβάλλει στην καλύτερη γνώση του πελάτη, κάτι που είναι αναγκαίο για την διατήρηση του μομέντουμ των πωλήσεων, σε κάθε κανάλι και ειδκά στο e - commerce. “ Η προσωποποίηση θα κάνει από δω και μπρος τη διαφορά.

Όπως παλιά πηγαίναμε στον μπακάλη και μας ήξερε. Τώρα ξαναγυρνάει με το να γνωρίζει η πλατφόρμα ποιος είσαι. Αυτά απλοποιούνται.Είναι ένα προσωπικό ταξίδι, που στο omni channel βρίσκει εφαρμογή το ΑΙ” τόνισε το στέλεχος της Skroutz, που υπογράμμισε ότι ό,τι πλέον σημασία “έχει να ξέρεις τον πελάτη”.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δίνει και τόνο στις τιμές, ειδικά στο φόντο των νέων αναγγών των καταναλωτών, που ήδη έχουν και τις σχετικές δυσκολίες στην τσέπη τους. “Το ΑΙ αφορά και τη δυναμική τιμολόγηση ανάλογα με τη φάση ζωής αλλά και την παροχή εκπτώσεων” τόνισε.

Ο ρόλος της ΤΝ

Συνολικά, με βάση την κα Αρναουτάκη ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κομβικός σε κάθε πλευρά του λιανεμπορίου.

Όπως είπε από τη μόδα μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και τηην εξυπηρέτηση πελατών παίζει καταλυτικό ρόλο. “Υπάρχουν τα ψηφιακά δοκιμαστήρια. Το Let me try on υπάρχει αλλά υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης αλλά όλα γεφυρώνονται, πλέον. Παίρνουν όλα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά” τόνισε.

“Το ΑΙ βελτιστοποιεί τις εφοδιαστικές αλυσίδες αλλά και την εξυπηρέτηση πελατών” είπε η κα Αρναουτάκη και σημείωσε το πόσο σημαντική είναι η ακρίβεια των διαθέσιμων δεδομένων. “Το hyper personalisation είναι πρόκληση αλλά και περιβαλλοντικό θέμα” σημείωσε, καθώς, ο όγκος δεδομένων και οι επεξεργασίες που απαιτούνται προϋποθέτουν ενέργεια για τους υπερυπολογιστές των εφαρμογών ΤΝ.

Η προσοχή

Πάντως εστίασε και στα ρίσκα και την ανάγκη προστασίας και έλεγχος της διαδικασίας διατήρησης δεοδμένων και προτιμήσεων. “Επιβάλλεται AI auditing” τόνισε καταθέτοντας και τον σχετικό προβληματισμό. “Μεγάλη πρόκληση είναι αν τελικά το ΑΙ θα το κάνει καλύτερα;”