Φοροκαταιγίδα €6,6 δισ. τον Οκτώβριο - Ακολουθεί «βαρύς» Νοέμβριος

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι φορολογούμενοι τον Οκτώβριο, καθώς εκπνέουν οι προθεσμίες για μια σειρά από υποχρεώσεις. Έτσι, αυτό το μήνα οι φορολογούμενοι, καλούνται να καταβάλουν 6,6 δισ. ευρώ από την άμεση και έμμεση φορολογία.

Μεταξύ άλλων, μέχρι το τέλος του μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί η 4η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και η 8η δόση του ΕΝΦΙΑ.

Επίσης, μέσα στο μήνα θα πρέπει να καταβληθεί και το ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του έτους για τους υπόχρεους, αλλά και για τον προηγούμενο μήνα για όσους και όσες κάνουν δηλώσεις ανά μήνα.

Επιπλέον, πέρα από το ότι στις 31/10 λήγει η προθεσμία για το ‘Πόθεν Έσχες” υπάρχουν και πολλές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Τέτοιες, μεταξύ άλλων, είναι;

-Απόδοση τέλους κρουαζιέρας επιβατών επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια, για τη χρονική περίοδο από 21.7.2025 έως και 30.9.2025

-Καταβολή 2ης δόσης τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων

-Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

-Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα.

-Παράλληλα μέσα στο μήνα τρέχουν προθεσμίες που αφορούν το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Αύγουστος) και της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο Νοέμβριος

Συνολικά, σε μια περίοδο ακρίβειας και πολλαπλών υποχρεώσεων, το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι “βαρύ” για τους φορολογούμενους. Με βάση τη στοχοθεσία του ΥΠΕΘΟ θα πρέπει, τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, να περάσουν στο κρατικό ταμείο, μέσα από φόρους τέλη κτλ. Συνολικά ο στόχος φέτος είναι για φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 69,3 δισ. ευρώ.

Κεντρικό σημείο του Νοεμβρίου είναι η έναρξη της διαδικασίας για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026, που έχουν ένα τελικό λογαριασμό της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ. Τα τέλη θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, διότι στη συνέχεια αρχίζουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης καταβολής τα οποία ξεκινούν από 25% και κλιμακώνονται σε 50% και 100% ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.

Ο φορο-λογαριασμός του Νοεμβρίου ανέρχεται συνολικά σε 5,738 δισ. ευρώ και του Δεκεμβρίου σε 6,422 δισ. ευρώ.

Πάντως, με βάση τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, καταφαίνεται ότι μεγαλώνει η δεξαμενή των κόκκινων χρεών. Μέσα σε ένα χρόνο, οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία αυξήθηκαν κατά 172.263 πρόσωπα με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στους οφειλέτες των 500 ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου 2025 τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, με τους οφειλέτες (φυσικά και νομικά) να φθάνουν στα 4.001.794.

Σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου (περίπου 85 δισ. ευρώ) ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) στην Εφορία μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις, με την κάθε μια εκ των οποίων πάντως να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.