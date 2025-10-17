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Δούκας: Νέα καρφιά κατά Ανδρουλάκη ενόψει Συνεδρίου και διαφοροποίηση στη γραμμή έναντι Τσίπρα
Πολιτική
10:17 - 17 Οκτ 2025

Δούκας: Νέα καρφιά κατά Ανδρουλάκη ενόψει Συνεδρίου και διαφοροποίηση στη γραμμή έναντι Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χάρης Δούκας άφησε αργά την Πέμπτη (16/10) σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό τεσσάρων έως πέντε έμπειρων στελεχών από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, επεσήμανε πως ο ίδιος δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τη σύνθεση των ομάδων και πληροφορήθηκε από το διαδίκτυο για τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις, υπογράμμισε ότι το κόμμα πρέπει να κινηθεί ενωμένο και με κοινό στόχο, επισημαίνοντας πως η επιδίωξη της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές είναι κρίσιμη για να επιτευχθεί «η πολιτική αλλαγή».

Απαντώντας εμμέσως στον Παύλο Γερουλάνο και την αναφορά του στη «βελόνα που δεν κινείται», ο Δούκας υπενθύμισε την ανατροπή που πέτυχε στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, σχολιάζοντας πως «αν άκουγα τη βελόνα, δεν θα κατέβαινα υποψήφιος», θέλοντας να αναδείξει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των εκλογικών αναμετρήσεων και τη σημασία της επιμονής.

Παράλληλα, ζήτησε το επερχόμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να διεξαχθεί με ανοιχτό και ουσιαστικό τρόπο, θέτοντας στο τραπέζι κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις. Μεταξύ αυτών, πρότεινε το κόμμα να δεσμευτεί δημόσια πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για τον αποκλεισμό έμπειρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Στο ζήτημα των συνεργασιών με άλλες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, τόνισε πως η καθαρότητα των θέσεων δεν αφήνει περιθώρια φόβου για διάλογο. Παρότι στο παρελθόν είχε απορρίψει την ιδέα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συζήτησης με το κόμμα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός του συνεργάτης Χρήστος Πρωτόπαπας έμεινε εκτός συνεδρίου.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκφράζοντας την άποψη πως ο χώρος πρέπει να παραμείνει προσβάσιμος στο κοινό. Τόνισε επίσης πως τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν πρέπει να αφαιρεθούν πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης.

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