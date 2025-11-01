Κύμα δαπανών χωρίς προηγούμενο: Microsoft, Amazon, Google και Meta ποντάρουν μαζικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιστορική κούρσα δαπανών για τις υποδομές AI, με αναλυτές να προειδοποιούν για φούσκα και ενεργειακά όρια

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας ολοκλήρωσαν την περίοδο των οικονομικών αποτελεσμάτων, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα στη Wall Street: οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) πρόκειται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι Alphabet, Meta, Microsoft και Amazon αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες πλέον υπερβαίνουν τα 380 δισ. δολάρια για το 2025. Η Microsoft έδωσε εκτίμηση για το οικονομικό έτος 2026 (που λήγει τον Ιούνιο).

Οι εταιρείες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να αναπτύξουν την υποδομή που απαιτεί η «σχεδόν απεριόριστη» ζήτηση για υπηρεσίες AI. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός αναλυτών εκφράζει ανησυχίες ότι οι πρωτοφανείς αυτές δαπάνες ενδέχεται να δημιουργούν μια νέα επενδυτική φούσκα, ενώ τίθενται και ερωτήματα για το αν υπάρχουν επαρκείς ενεργειακοί και φυσικοί πόροι ώστε να στηριχθεί η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Και αν τα 380 δισ. μοιάζουν ιλιγγιώδη, φαντάζουν μικρά μπροστά στα 1 τρισ. δολάρια σε συμφωνίες υποδομών που φέρεται να έχει συνάψει πρόσφατα η OpenAI με συνεργάτες όπως οι Nvidia, Oracle και Broadcom.

Μικτές αντιδράσεις επενδυτών: άλμα για Amazon και Alphabet, βουτιά για Meta και Microsoft

Η Amazon κατέγραψε άνοδο στη μετοχή της μετά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα σε κέρδη και έσοδα. Η εταιρεία αύξησε τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες για φέτος στα 125 δισ. δολάρια από προηγούμενη πρόβλεψη των 118 δισ., με τον οικονομικό διευθυντή Μπράιαν Όλσαφσκι να δηλώνει ότι «οι επενδύσεις στην AI θα συνεχιστούν και το 2026», χαρακτηρίζοντάς τες «μια τεράστια ευκαιρία με μακροπρόθεσμες αποδόσεις».

Ανάλογα θετικά κινήθηκε και η Alphabet, η οποία ανακοίνωσε αύξηση της πρόβλεψής της για φετινές δαπάνες στα 91–93 δισ. δολάρια, από 75–85 δισ. προηγουμένως. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 2,5%.

Αντίθετα, η Microsoft είδε τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 3%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα. Η οικονομική διευθύντρια Έιμι Χουντ ανέφερε ότι οι δαπάνες για επενδύσεις θα επιταχυνθούν στο οικονομικό έτος 2026, φτάνοντας πιθανότατα τα 94 δισ. δολάρια ή και περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

Η Meta υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα: η μετοχή της υποχώρησε κατά 11%, τη μεγαλύτερη πτώση τριετίας, παρότι ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα. Η εταιρεία περιόρισε την εκτίμησή της για επενδύσεις στα 70–72 δισ. δολάρια.

Σε αντίθεση με τους άλλους τρεις κολοσσούς, η Meta δεν διαθέτει cloud υπηρεσίες και δεν έχει ακόμη ξεκάθαρη πηγή εσόδων από την AI. Οι βελτιώσεις της εστιάζουν κυρίως στη στόχευση διαφημίσεων μέσω αλγορίθμων. Ωστόσο, οι αναλυτές της Oppenheimer υποβάθμισαν τη μετοχή σε «ουδέτερη» από «αγορά», χαρακτηρίζοντας την επένδυση στη λεγόμενη «υπερνοημοσύνη» ως «άγνωστη ευκαιρία εσόδων».

Η Meta, σημειωτέον, συνεχίζει να χάνει περισσότερα από 4 δισ. δολάρια το τρίμηνο από τη μονάδα Reality Labs, που αναπτύσσει εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.

Κούρσα υποδομών χωρίς φρένο

Για τους υπόλοιπους παίχτες της τεχνολογίας, οι επενδύσεις στην AI συνδέονται στενά με τα σύννεφα (cloud), όπου ανταγωνίζονται σκληρά. Η Amazon Web Services (AWS) παραμένει η μεγαλύτερη, αλλά αναπτύσσεται πιο αργά — 20% αύξηση εσόδων στα 33 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο. Η Microsoft Azure αυξήθηκε κατά 40%, ενώ το Google Cloud ενισχύθηκε 34%, στα 15,15 δισ. δολάρια.

Οι αναλυτές της Cantor εκτιμούν ότι εταιρείες με «εκτεταμένα οικοσυστήματα υπηρεσιών» όπως η Microsoft θα ωφεληθούν από την έκρηξη επενδύσεων σε AI υποδομές, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι η συνολική κεφαλαιουχική δαπάνη (μαζί με μισθώσεις) ενδέχεται να φτάσει τα 140 δισ. δολάρια φέτος, τριπλάσια σε σχέση με το 2024.

«Η ζήτηση είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρή», σημειώνουν, «αλλά το ανησυχητικό είναι πως δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτό το κύμα επενδύσεων».