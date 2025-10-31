Θετικό κλείσιμο για Wall: Η Amazon έσωσε την «παρτίδα», ολοκληρώνοντας μια δυνατή εβδομάδα
23:15 - 31 Οκτ 2025

O Nasdaq Composite και ο S&P 500 σημείωσαν σημαντική άνοδο την Παρασκευή 31/10, ενισχυμένοι από τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα Amazon, μετά την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα το αμερικάνικο χρηματιστήριο να κλείσει θετικά τόσο την εβδομάδα, όσο και τον Οκτώβριο. 

Ο τεχνολογικά «βαρύς» Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,61% κλείνοντας στις 23.724,96 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,26% φτάνοντας στις 6.840,20 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε 40,75 μονάδες υψηλότερα, ή 0,09%, στις 47.562,87 μονάδες.

Οι μετοχές της Amazon εκτινάχθηκαν κατά 9,6% μετά την ανακοίνωση ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing αυξήθηκαν 20% στο τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Ο CEO της εταιρείας, Andy Jassy, δήλωσε ότι η AWS «αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022» και ότι η ζήτηση για AI και βασική υποδομή είναι «ισχυρή».

«Η υιοθέτηση της AI αυξάνεται, καθιστώντας τις επενδύσεις για την ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος και τη λειτουργικότητα του Gemini αξιόλογες. Αυτό θα είναι ένας βασικός δείκτης στο μέλλον, καθώς πλέον έχουμε δεσμεύσει πάνω από 600 δισ. δολάρια για κεφαλαιουχικές δαπάνες το επόμενο έτος», δήλωσε ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Zacks Investment Management, στο CNBC.

Μετά τα αποτελέσματα της Amazon, οι επενδυτές στράφηκαν και σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με την AI. Η εταιρεία λογισμικού AI Palantir ενισχύθηκε 3%, ενώ η Oracle σημείωσε άνοδο 2,2%.

«Οι επενδυτές θα παρακολουθούν πώς αυτές οι δαπάνες θα μεταφραστούν σε αυξανόμενες πωλήσεις AI για κάθε εταιρεία», πρόσθεσε ο Mulberry.

Στη στήριξη του Nasdaq συνέβαλε και η Netflix, η οποία ενισχύθηκε 2,7% μετά την ανακοίνωση διαίρεσης μετοχών 10 προς 1. Η Tesla επίσης κατέγραψε άνοδο 3,7%.

Η Παρασκευή σήμανε το τέλος μιας ισχυρής εβδομάδας και μήνα για τη Wall Street. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,7% αυτήν την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq και ο Dow σημείωσαν άνοδο 2,2% και 0,8% αντίστοιχα.

Ο Οκτώβριος, μήνας που έχει καταγράψει μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην ιστορία των αγορών, είδε τον S&P 500 να ανεβαίνει 2,3%, το Nasdaq να ενισχύεται 4,7% και τον 30μετοχικό Dow να αυξάνεται 2,5%. Ο Dow σημείωσε τον έκτο θετικό μήνα συνεχόμενα για πρώτη φορά από το 2018.

Πετρέλαιο: Μικρά κέρδη σε μια ιδιαίτερα ασταθή διαπραγμάτευση

Σε θετικό έδαφος τερμάτισαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά από μια ταραχώδη συνεδρίαση την Παρασκευή, μετά από αναφορά ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός ωρών και στη συνέχεια υποχωρώντας μετά την άρνηση του Τραμπ στα social media.

Το Brent έκλεισε στα 65,07 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 7 σεντς ή 0,11%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 60,98 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 41 σεντς ή 0,68%.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 23:25
