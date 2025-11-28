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Η AUSTRIACARD HOLDINGS παρουσίασε την επόμενη μέρα του Agentic AI
Τεχνολογία
09:39 - 28 Νοε 2025

Η AUSTRIACARD HOLDINGS παρουσίασε την επόμενη μέρα του Agentic AI

Reporter.gr Newsroom
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Η AUSTRIACARDHOLDINGS παρουσίασε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το GaiaB™ Appliance, την ολοκληρωμένη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη DellTechnologies και αυτοματοποιεί εταιρικές διαδικασίες λειτουργώντας εξ’ολοκλήρου onpremise/privatecloud περιβάλλον και είναι έτοιμη προς χρήση, καθώς είναι προ-ενσωματωμένη στους διακομιστές Dell PowerEdge.

Σε μία εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας, στο AnassaCityEvents, δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα της AUSTRIACARDHOLDINGS, ως παρόχου εφαρμοσμένης τεχνολογίας που πρωτοπορεί, προσηλωμένου στην καινοτομία και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Το GaiaB™ Appliance, συνδυάζει hardware και software σε μία επεκτάσιμη συσκευή, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν κορυφαίες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, ευελιξίας, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά, ο κ. Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI & Data Analytics Director της AUSTRIACARDHOLDINGS, παρουσίασε αναλυτικά τη νέα λύση, τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν καινοτόμα καθώς και παραδείγματα χρήσης της, ενώ στη συνέχεια, ο κ. Σταμάτης Τσολακίδης, Data Center Sales Executive, Greece, Cyprus & Malta για την DellTechnologiesανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο του hardware στην προσπάθεια των οργανισμών σε όλον τον κόσμο να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και να εκμεταλλευτούν ολιστικά τα δεδομένα που κατέχουν.

Τέλος, σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Σακελλαρίου, την κα. Άνθη Κωστοπούλου (HeadofTransformationStrategy & BusinessModel, doValueGreece) και τον κ. Χρήστο Ρίζο (CTOofSW & ICTSolutions, IntracomTelecom) συζητήθηκαν απτές εφαρμογές του GaiaBApplianceκαθώς και τα επόμενα στάδια εξέλιξής του. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις διάφορες εκδοχές του GaiaBAppliance, να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν τις ιδέες τους.

O κ. Μανώλης Κόντος, GroupCEOτης AUSTRIACARDHOLDINGS, συνόψισε το μήνυμα της εκδήλωσης αλλά και την προοπτική της επόμενης ημέρας για την εταιρεία: «Η ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών και των πιθανών εφαρμογών του GaiaB Appliance δείχνει την κατεύθυνση που έχει πάρει ο όμιλός μας. Εφαρμοσμένη τεχνολογία, αναπτυγμένη στην Ελλάδα, προσιτή σε όλους, εύχρηστη και πάνω από όλα ασφαλής. Μια βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει χωρίς όραμα, στρατηγική και συνεργασίες και αυτά τα τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν την ταυτότητά μας ως μεγάλης κλίμακας πάροχο εφαρμοσμένης τεχνολογίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 09:45
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