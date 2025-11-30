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Πώς να χρησιμοποιείτε τα AI chatbots ώστε να γίνεστε εξυπνότεροι και όχι το αντίθετο
Τεχνολογία
11:15 - 30 Νοε 2025

Πώς να χρησιμοποιείτε τα AI chatbots ώστε να γίνεστε εξυπνότεροι και όχι το αντίθετο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με έρευνες, το 78% των οργανισμών, το 81% των ερευνητών, το 86% των φοιτητών και σχεδόν τα δύο τρίτα των γιατρών χρησιμοποιούν πλέον την ΤΝ με κάποιο τρόπο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα chatbots ήρθαν για να μείνουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, αλλά κινδυνεύει να γίνει, αν τα χρησιμοποιούμε με τρόπους που τελικά μας βλάπτουν.  

Τα πρώιμα ευρήματα δείχνουν ότι η υπερβολική και άκριτη χρήση των chatbots μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σκέψη. Για παράδειγμα, έρευνα από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια έδειξε ότι παρόλο που ένα chatbot βελτίωσε την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, το όφελος λειτουργούσε σαν δεκανίκι — όταν αφαιρέθηκε η ΤΝ, οι μαθητές απέδωσαν χειρότερα από την ομάδα ελέγχου. Σε άλλη μελέτη, ο Michael Gerlich από το SBS Swiss Business School βρήκε ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές τα chatbots, τόσο περισσότερο μειωνόταν η κριτική τους ικανότητα. Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη με απεικόνιση εγκεφάλου από το MIT έδειξε ότι φοιτητές που έγραψαν μια έκθεση με τη βοήθεια chatbot δεν μπορούσαν να θυμηθούν το περιεχόμενο λίγα λεπτά αργότερα, και η εγκεφαλική τους δραστηριότητα ήταν χαμηλότερη και λιγότερο συνεκτική.

Είτε προτιμάτε το ChatGPT, είτε το Gemini, είτε το Claude, είτε το Grok, ίσως ανησυχείτε ότι τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν τη δική σας κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. Υπάρχει, τρόπος να προστατεύεσετε τους εαυτούς σας.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν είναι η ίδια η τεχνολογία που μας κάνει πιο «ανόητους», αλλά ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε. Για να προστατευτείτε και να ωφεληθείτε, χρειάζεται απλώς λίγη περισσότερη προσπάθεια στον σχεδιασμό πιο έξυπνων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο μυαλό σας και τα chatbots.

Στοχαστείτε και ορίστε όρια

Χωρίς στοχασμό, είναι εύκολο να χρησιμοποιείτε τα chatbots αυτόματα ή χωρίς σκέψη — κάτι που μακροπρόθεσμα μπορεί να υπονομεύσει την προσωπική σας ανάπτυξη.

Τι έχει σημασία για την προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη τα επόμενα 3, 5 ή 10 χρόνια;

Γράψτε τους βασικούς σας στόχους, περιγράψτε τον ιδανικό σας εαυτό ή τις δεξιότητες που θέλετε να καλλιεργήσετε. Αυτό θα σας δώσει ένα σημείο αναφοράς ώστε να κρίνετε αν η χρήση ΤΝ βοηθά ή βλάπτει.

Παράδειγμα:

Στόχος: Σε πέντε χρόνια θέλω να γίνω επιχειρηματικός σύμβουλος.
Απαραίτητες δεξιότητες: δημιουργικές λύσεις, λήψη αποφάσεων σε σύνθετα σενάρια, κριτική αξιολόγηση trade-offs, πειστική παρουσίαση, προσαρμοστικότητα, κ.λπ.

Έτσι, πριν ξεκινήσετε μια εργασία, μπορείτε να κρίνετε αν η χρήση chatbot υποστηρίζει ή εμποδίζει τους στόχους σας. Αν, για παράδειγμα, συνηθίσετε να ζητάτε από το chatbot να δημιουργεί από την αρχή δημιουργικές στρατηγικές, ίσως τελικά πληγεί η ανάπτυξη της δικής σας στρατηγικής σκέψης. Μετά από στοχασμό ίσως αποφασίσετε να το χρησιμοποιείτε μόνο για ρουτινιασμένα ή βαρετά καθήκοντα.

Χρησιμοποιήστε την ΤΝ στρατηγικά

Ξεκινήστε πάντα χωρίς ΤΝ

Αν πρέπει να ακολουθήσετε μόνο έναν κανόνα, ας είναι αυτός: Για κάθε εργασία που απαιτεί σκέψη, ξεκινήστε μόνοι σας και μετά προσθέστε το chatbot.

Σκεφτείτε το ως «σάντουιτς»:

  1. Κάτω στρώση = δικό σας αρχικό υλικό.
    Γράψτε προσχέδιο, σκελετό επιχειρημάτων, ιδέες, πλάνο παρουσίασης—μόνοι σας.

  2. Μεσαία στρώση = υποστήριξη από το chatbot.
    Ζητήστε κριτική, ανίχνευση αδυναμιών, εναλλακτικές οπτικές. Στοχαστείτε στα σχόλια.

  3. Πάνω στρώση = ενσωμάτωση.
    Ενσωματώστε μόνο ό,τι πραγματικά ενισχύει τη σκέψη σας.

Αυτό σας βοηθά να μάθετε πραγματικά. Η πάλη οδηγεί σε κατανόηση· το chatbot σας βοηθά να τη βελτιώσετε. Αντιθέτως, όταν ξεκινάτε απευθείας από την ΤΝ, οι ιδέες της δεν γίνονται δικές σας και δύσκολα τις εφαρμόζετε αργότερα.

Υιοθετήστε σκεπτικισμό

Να αμφισβητείτε πάντα τις απαντήσεις των chatbots, επειδή είναι επιρρεπή σε «παραισθήσεις» — δηλαδή στη δημιουργία λανθασμένων πληροφοριών με μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Τι να κάνετε:

Ελέγχετε σημαντικούς ισχυρισμούς με πηγές

Χρησιμοποιήστε συστήματα που παρέχουν επιβεβαιωμένες πηγές. Ανοίξτε τις πηγές, βρείτε τον ακριβή ισχυρισμό, επιβεβαιώστε.

Ερευνήστε προκαταλήψεις και τυφλά σημεία

Χρησιμοποιήστε prompts όπως:

  • «Ποιες πιθανές προκαταλήψεις μπορεί να επηρεάζουν αυτή την απάντηση;»

  • «Ποιες εναλλακτικές οπτικές λείπουν;»

Ενισχύστε τη δημιουργικότητα

Αντί για προβλέψιμα prompts όπως «συνοψέ αυτό» ή «ξαναγράψε αυτό», εκμεταλλευτείτε τα chatbots ως δημιουργικό χώρο.

Πχ ζητήστε να κριτικάρει μια ιδέα σαν να είναι αρχαίος φιλόσοφο και μετά σαν επενδυτής κεφαλαίων!

Ζητήστε επίσης μεταφορές για να εξηγήσετε σύνθετες έννοιες.

Παρακολουθήστε την αναλογία συμβολής μεταξύ εσάς και της ΤΝ

Δημιουργήστε πίνακα δύο στηλών (δικές σας συνεισφορές / συνεισφορές ΤΝ).
Βαθμολογήστε κάθε στοιχείο 1–10 ανάλογα με τη σημασία του.
Αν η ΤΝ αρχίζει να «οδηγεί» το έργο, περιορίστε την επιρροή της.

Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Jean Piaget είχε πει: «Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να δημιουργεί ανθρώπους ικανούς να κάνουν νέα πράγματα, όχι απλώς να επαναλαμβάνουν όσα έχουν κάνει οι προηγούμενες γενιές… Ο δεύτερος στόχος είναι να σχηματίζει κριτικά μυαλά, ικανά να επαληθεύουν και να μην δέχονται ό,τι τους προσφέρεται.»

Αυτό ειπώθηκε το 1964 — πολύ πριν υπάρξει η παραμικρή ιδέα για chatbots. Αν εκείνος προειδοποιούσε τότε, πόσο σοβαρά πρέπει να το λάβουμε υπόψη σήμερα, όταν τα chatbots μπορούν κυριολεκτικά να σκέφτονται για εμάς;

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