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Μια στιγμή ιστορίας στο Φανάρι: Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στέλνουν μήνυμα ενότητας
Ειδήσεις
19:45 - 29 Νοε 2025

Μια στιγμή ιστορίας στο Φανάρι: Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στέλνουν μήνυμα ενότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πραγματοποιώντας το πρώτο του αποστολικό ταξίδι μετά την εκλογή του. Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ιστορική και ιδιαίτερα συμβολική, τόσο για την ενότητα του χριστιανικού κόσμου όσο και για τα μηνύματα ειρήνης σε μια εποχή παγκόσμιων συγκρούσεων.

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τον Χριστιανισμό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου.

Με αυτή τη διακήρυξη, οι δύο ηγέτες των Εκκλησιών επισημαίνουν ότι – παρά τις ιστορικές διαφορές που οδήγησαν στο Σχίσμα – η κοινή τους αναφορά στο Σύμβολο της Νίκαιας παραμένει ακλόνητη βάση. Τα αποσπάσματα των δηλώσεων διατηρούνται αυτούσια:

«Εκτός από την αναγνώριση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ των Χριστιανών – εμποδίων που επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της πορείας θεολογικού διαλόγου – πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας ενώνει είναι η πίστη που εκφράζεται στο Σύμβολο της Νίκαιας».

Παράλληλα, επαναβεβαιώνουν τη σταθερή πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον θεολογικό διάλογο με στόχο την προοδευτική προσέγγιση των δύο παραδόσεων:

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επέτειος αυτή μπορεί να εμπνεύσει νέα και τολμηρά βήματα στον δρόμο προς την ενότητα. Ανάμεσα στις αποφάσεις της, η Α΄ Σύνοδος της Νίκαιας καθόρισε και τα κριτήρια για τον κοινό υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. Ευχαριστούμε την Πρόνοια του Θεού που φέτος ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος εόρτασε το Πάσχα την ίδια ημέρα. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει κοινό εορτασμό της «εορτής των εορτών» κάθε χρόνο».

Μετά την τελετή της υπογραφής, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσέφερε στον Πάπα ένα πετραχήλι και έναν σταυρό, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανταπέδωσε χαρίζοντας στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ψηφιδωτό με την εικόνα του Παντοκράτορα.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες από τις Εκκλησίες Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, καθώς και διπλωματικοί εκπρόσωποι. Κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας ακούστηκαν δεήσεις υπέρ της ειρήνης σε διάφορες γλώσσες, ενώ οι δύο Προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στα λατινικά.

Οι τοποθετήσεις των δύο Προκαθημένων

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης της ενότητας των Εκκλησιών και μίλησε με θερμά λόγια για τους προηγούμενους Πάπες, Βενέδικτο ΙΣΤ’ και Φραγκίσκο, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας τους συνέβαλε, με τον δικό του τρόπο, στη σύγκλιση Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας. Θύμισε επίσης ότι το κοινό προσκύνημα στη Νίκαια δεν πραγματοποιήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο λόγω του αιφνίδιου θανάτου του, προσθέτοντας όμως ότι η υπόσχεση εκπληρώθηκε την παραμονή από τον ίδιο και τον Λέοντα ΙΔ’.

Τόνισε ακόμη ότι οι δύο Εκκλησίες έχουν χρέος «να διατηρήσουν το πνεύμα και την ενότητα της ειρήνης» και περιέγραψε την ανάγκη για σύμπνοια ως πιο επιτακτική από ποτέ. Ολοκλήρωσε εκφράζοντας ιδιαίτερη χαρά για την υποδοχή του Πάπα «ως αδελφού» και επιβεβαίωσε τη δέσμευση για από κοινού προσπάθεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έστειλε μήνυμα ενότητας και συνέχισης του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών. Ευχαρίστησε θερμά για τη φιλοξενία και σημείωσε τη συγκίνησή του καθώς εισερχόταν στον ναό, «βαδίζοντας στα βήματα» των προκατόχων του Παύλου ΣΤ’, Αγίου Ιωάννη Παύλου Β’ και Φραγκίσκου.

Μετά τη Δοξολογία, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στην Αίθουσα του Θρόνου στο Πατριαρχείο, όπου υπέγραψαν Κοινή Δήλωση.

Πιθανή συζήτηση για κοινό εορτασμό του Πάσχα

Εδώ και καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο των θεολογικών ζυμώσεων το ενδεχόμενο κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ανάμεσα σε Καθολικούς και Ορθοδόξους — μια προοπτική που στηρίζεται από πολλούς εκκλησιαστικούς κύκλους και ενδέχεται να συζητηθεί στη συνάντηση.

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Πατριάρχης Αλεξανδρείας: Ιστορικές στιγμές για την ενότητα των Εκκλησιών

Ως «πολύ σημαντική στιγμή» για τον χριστιανικό κόσμο χαρακτήρισε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β’ όσα διαδραματίζονται στο Φανάρι με την παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ΄, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Ο Πατριάρχης μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤnews τόνισε ότι από χθες «ζούμε, εκτός από τη λίμνη με τη Σύνοδο της Νίκαιας, σήμερα στο κέντρο της Ορθοδοξίας», σημειώνοντας ότι «συνεχίζονται αυτές οι ιστορικές στιγμές».

Αναφερόμενος στη στρογγυλή τράπεζα που προηγήθηκε στη Σύρο, επεσήμανε ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως «όχι λόγια αλλά πράξεις πρέπει να αναλάβουμε όλοι οι ηγέτες σε έναν μεγάλο αγώνα στη φτώχεια του κόσμου, στην ανέχεια και στην ειρήνη».

Για την παρουσία του Πάπα στο Φανάρι, υπογράμμισε ότι «ο Αγιώτατος έγινε δεκτός στο κέντρο της Ορθοδοξίας», ενώ χαρακτήρισε ως αποκορύφωμα την αυριανή Θεία Λειτουργία. Όπως είπε, σκοπός είναι να σταλεί ένα ενωτικό μήνυμα: «Οι Ορθόδοξοι πρέπει να αφήσουμε και να ξεχάσουμε διαφορές και, με την καρδιά μας γεμάτη αγάπη, μαζί με τη Ρωμαιοκαθολική Αδελφή Εκκλησία να δώσουμε ένα μήνυμα στον πονεμένο σύγχρονο άνθρωπο ότι η Εκκλησία δεν μένει στην ιστορία του παρελθόντος, αλλά αναλαμβάνει αγώνα να δώσει κουράγιο και δύναμη για το μέλλον».

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας πρόσθεσε ότι «ως δεύτερος θρόνος που ήρθε από την Αλεξάνδρεια ο ιεραπόστολος Πατριάρχης», οι στιγμές αυτές «θα γραφτούν στην ιστορία», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «τα χρόνια θα περνάνε και οι καρποί σιγά σιγά θα καρποφορούν».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 19:45
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