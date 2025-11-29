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Άλμα στα στεγαστικά δάνεια: Ετήσια αύξηση εκταμιεύσεων κατά 37% με ώθηση από το Σπίτι μου 2
Ακίνητα
21:00 - 29 Νοε 2025

Άλμα στα στεγαστικά δάνεια: Ετήσια αύξηση εκταμιεύσεων κατά 37% με ώθηση από το Σπίτι μου 2

Reporter.gr Newsroom
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Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων συνεχίζουν ανοδικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις, το 2023 ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 αυξήθηκαν στα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 470 εκατ. ευρώ προήλθαν από το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ». Στο δεκάμηνο του 2025, οι εκταμιεύσεις έφτασαν τα 2,12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Συνολικά, από το 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025 έχουν δοθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Μόνο το τελευταίο ενάμιση μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 1.700 νοικοκυριά απέκτησαν νέο σπίτι μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ». Από την έναρξη του προγράμματος έως τις 20 Νοεμβρίου, τα εκταμιευμένα δάνεια αγγίζουν τα 6.200, συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο αριθμός των εκταμιευμένων δανείων ήταν σχεδόν 4.500, με συνολικό ύψος περίπου 490 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου είχαν εγκριθεί πιστοληπτικά από τις συνεργαζόμενες τράπεζες περισσότερα από 32.500 δάνεια, αξίας 3,9 δισ. ευρώ. Οι τελικές εγκρίσεις από την ΕΑΤ —που δίνονται μόλις ο δικαιούχος βρει κατάλληλο ακίνητο— φτάνουν περίπου τις 11.000, συνολικού προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ.

Η εικόνα της στεγαστικής πίστης συνολικά

Τον Οκτώβριο του 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ετήσια μεταβολή των στεγαστικών δανείων έπαψε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να είναι αρνητική, καθώς οι νέες χορηγήσεις ισορρόπησαν με τις αποπληρωμές. Την αντίστοιχη περίοδο του 2024 η στεγαστική πίστη εμφάνιζε μείωση 2,8%.

Όσον αφορά τα επιτόκια, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τον Σεπτέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 3,12%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 3,39%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για το «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»

Όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα τα αρμόδια υπουργεία, τα νέα όρια εισοδήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζονται ως εξής:

- Το ελάχιστο εισόδημα παραμένει στις 10.000 ευρώ για όλους (άγαμους, έγγαμους, συμβίωση, μονογονεϊκές οικογένειες).

- Το μέγιστο εισόδημα αυξάνεται στα:

- 25.000 ευρώ για άγαμους (από 20.000)

- 35.000 ευρώ για έγγαμους/συμβίωση, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (αντί 4.000)

- 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

      Για το κατώτατο όριο λαμβάνονται υπόψη όλα τα φορολογητέα εισοδήματα, πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα εισοδήματα από συντάξεις και επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων. Στο ανώτατο όριο δεν υπολογίζονται τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος βάσει του ισχύοντος πλαισίου (π.χ. για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης).

      Προθεσμίες του προγράμματος

      Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα μετατίθεται για τις 31 Μαΐου 2026 (αντί 31 Δεκεμβρίου 2025), με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Η προθεσμία για τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2026 (αντί 30 Ιουνίου 2026).

      Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 21:22
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