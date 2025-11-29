Ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα

Κοντά στην Τουρκία, στη Μαύρη Θάλασσα, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα πυρκαγιές σε δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία ανήκαν πιθανότατα στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόğlu δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για «εξωτερική επίδραση». Ως πιθανές αιτίες ανέφερε θαλάσσια νάρκη, ρουκέτα, πολεμικό πλοίο ή drone, όπως είπε στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό NTV. Στη συνέχεια η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη και δήλωσε ότι επρόκειτο για επίθεση με υποβρύχια drones. Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δεξαμενόπλοια, το Kairos και το Virat, επλήγησαν από drones ‘Sea baby” στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το τάνκερ Kairos είχε αναχωρήσει την Παρασκευή χωρίς φορτίο με προορισμό τη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, όταν πήρε φωτιά περίπου 45 χιλιόμετρα από τις ακτές της τουρκικής επαρχίας Κοτζαέλι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. Ο υπουργός Ουραλόğlu δήλωσε ότι λίγο αργότερα ήρθε η είδηση για την έκρηξη σε δεύτερο πλοίο, το Virat.

Σήμερα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών, μη επανδρωμένα σκάφη επιτέθηκαν εκ νέου στο Virat και το προκάλεσαν ελαφρές ζημιές. Τα μέλη των πληρωμάτων και των δύο πλοίων, που φέρουν σημαία Γκάμπιας, μπόρεσαν να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Το ουκρανικό διαδικτυακό μέσο «Ukrajinska Prawda» ανέφερε, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών SBU, ότι αυτή βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση. Φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν θαλάσσια drones τύπου Sea Baby.

Σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων OpenSanctions, τα δύο τάνκερ ανήκουν στον λεγόμενο σκιώδη στόλο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ΕΕ και άλλες χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις και στα δύο πλοία.

Τερματικό πετρελαίου στη Ρωσία υπέστη ζημιές από επίθεση

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε έναν φερόμενο ως ουκρανικό πλήγμα με θαλάσσια drones σε ένα διεθνώς σημαντικό τερματικό πετρελαίου στο λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Κασπιανό Κοινοπραξικό Σύστημα Αγωγών (CPC), μια προβλήτα του τερματικού τέθηκε εκτός λειτουργίας. Το Κοινοπραξικό Σύστημα ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των ουκρανικών επιθέσεων όλες οι φορτωτικές δραστηριότητες στο λιμάνι είχαν διακοπεί και τα δεξαμενόπλοια είχαν απομακρυνθεί. Οι αγωγοί ήταν κλειστοί τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν έχει διαρρεύσει πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.