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Οι 10 βασικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026
Τεχνολογία
13:53 - 24 Μαρ 2026

Οι 10 βασικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται με αυξανόμενη ταχύτητα και ωριμάζει, ο κλάδος τεχνολογίας εισέρχεται σε μια περίοδο δομικού επιχειρησιακού μετασχηματισμού. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της EY, Top 10 Opportunities for Technology Companies in 2026, οι εταιρείες τεχνολογίας, μέσα στο 2026, καλούνται να κινηθούν άμεσα και να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, προκειμένου να μετατρέψουν την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η έμφαση των ανώτατων στελεχών μετατοπίζεται από τα πειραματικά use cases, στη λειτουργική αξιοποίηση του AI σε κλίμακα. Στρέφονται, πλέον, σε στρατηγικές σχεδιασμένες εξαρχής γύρω από το AI (AI-native strategies), επιδιώκοντας, αφενός, τη διασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων πρακτικών και, αφετέρου, την ουσιαστική δημιουργία αξίας μέσω λύσεων που βασίζονται σε αυτόνομους AI agents.

Η ταχύτητα ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2026, η ικανότητα ταχείας λήψης αποφάσεων και πρακτικής υλοποίησης θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης και επιτυχίας. Ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός εξέλιξης του AI επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους και αποκτούν πλεονέκτημα στην αγορά. Οι οργανισμοί που θα μπορέσουν να κινηθούν γρήγορα - χωρίς να υπονομεύσουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τους (interoperability) ή τα πλαίσια διακυβέρνησης - θα είναι σαφώς καλύτερα προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν σε σενάρια όπου η αξία συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό παικτών.

Ενσωματώνοντας μηχανισμούς διακυβέρνησης και ευθυγραμμίζοντας τα κίνητρα σε ολόκληρα οικοσυστήματα συνεργατών και συμπράξεων, οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να χτίσουν ανθεκτικά και προσαρμοστικά μοντέλα, ικανά όχι μόνο προσφέρουν διαφοροποιημένη αξία, αλλά να διατηρούν και την απαραίτητη ευελιξία για να ευημερήσουν σε ένα περιβάλλον ραγδαίων γεωπολιτικών, ρυθμιστικών και τεχνολογικών μεταβολών.

Οι 10 βασικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, η EY εντοπίζει τις δέκα σημαντικότερες ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εταιρείες τεχνολογίας το 2026:

  • Επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω οικοσυστημάτων στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, αλλά και κοινοπραξιών (joint ventures)
  • Σχεδιασμός λύσεων με έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ AI agents και physical AI
  • Υποστήριξη των επικεφαλής στην ενσωμάτωση με ασφάλεια και αξιοπιστία του AI στις καθημερινές διαδικασίες και πρακτικές
  • Αναθεώρηση της εμπορικής στρατηγικής, για μία εποχή αυτόνομων συστημάτων
  • Ενίσχυση της ευελιξίας στην επιλογή, εναλλαγή και διαχείριση μοντέλων AI
  • Σχεδιασμός που λαμβάνει εξαρχής υπόψη ζητήματα ψηφιακής κυριαρχίας και κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και υιοθέτηση μοντέλων αξιοποίησης ταλέντου χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
  • Αξιοποίηση ενσωματωμένων τεχνικών ρόλων, όπως οι forward deployed engineers, για την αποτελεσματική διαχείριση της πολυπλοκότητας των AI πλατφορμών
  • Επαναξιολόγηση της φορολογικής στρατηγικής με βάση τις ανάγκες των ψηφιακών υποδομών και του AI
  • Θεσμοθέτηση πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης της τεχνητής νοημοσύνης (AI FinOps), μετατρέποντας την Οικονομική Διεύθυνση σε βασικό μηχανισμό μέτρησης και βελτιστοποίησης της απόδοσης επένδυσης (ROI)
  • Επαναπροσδιορισμός της εταιρικής ασφάλειας με επίκεντρο το AI, την ψηφιακή ταυτότητα και τις απειλές σε επίπεδο κρατών

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος και Επικεφαλής Technology Consulting της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ωριμάσει. Δεν αφορά πια το τι είναι τεχνικά εφικτό, αλλά το τι αξίζει να μπει σε παραγωγή, με ποιους όρους και με ποιο ρίσκο. Για πολλές εταιρείες τεχνολογίας, η πραγματική πρόκληση δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η ικανότητα να πάρουν γρήγορες και πειθαρχημένες αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Το 2026, λοιπόν, οι εταιρείες του κλάδου που θα προχωρήσουν μπροστά είναι εκείνες που θα συνδέσουν το AI με τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά: πώς παίρνουν αποφάσεις, πώς συνεργάζονται οι ομάδες, πώς κατανέμονται οι πόροι. Είναι εκείνες που θα καταφέρουν να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος του λειτουργικού τους μοντέλου και όχι ως ξεχωριστή ατζέντα».

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