Ιράν: Ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολκάντρ διαδέχεται τον Αλί Λαριτζανί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολκάντρ ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προεδρικού γραφείου της χώρας.

Ο Ζολκάντρ, που στο παρελθόν έχει διατελέσει διοικητής στους Φρουρούς της Επανάστασης, κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του γραμματέα στο Συμβούλιο Σκοπιμότητας του Ιράν.

Στη νέα του θέση διαδέχεται τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από στοχευμένη επιδρομή του Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αποτελεί βασικό όργανο για τον συντονισμό της αμυντικής και ευρύτερης πολιτικής ασφάλειας της χώρας, με τον γραμματέα να έχει καίριο ρόλο τόσο στη συμβουλευτική προς τον πρόεδρο όσο και στη διασύνδεση των υπηρεσιών ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η πολυετής εμπειρία του Ζολκάντρ στους Φρουρούς της Επανάστασης αλλά και στο δικαστικό σύστημα εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τον συντονισμό της στρατηγικής άμυνας και ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.