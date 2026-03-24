Σαράντης: Ισχυρές προοπτικές με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο €16 από τη Eurobank Equities

Η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Όμιλος Σαράντη, θέτοντας τιμή-στόχο στα 16 ευρώ. Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, τα τρέχοντα επίπεδα τιμών θεωρούνται ελκυστικά για τοποθέτηση, καθώς εκτιμάται πιθανή απόδοση που ξεπερνά το 15% μέχρι την επίτευξη του στόχου ή και το 18% εάν προστεθεί και η μερισματική απόδοση.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία του, με βασικό μοχλό τη βελτίωση των περιθωρίων. Η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA ύψους 120 εκατ. ευρώ έως το 2028, κάτι που μεταφράζεται σε μέση ετήσια αύξηση άνω του 10%, με κύριους υποστηρικτές την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την ενδυνάμωση των εξαγωγών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν αυτή τη μετάβαση, καθώς τα EBIT αυξήθηκαν κατά 10% φτάνοντας τα 67 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 11,2%, παρά τη στασιμότητα των εσόδων. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό του κόστους και στη στροφή προς προϊόντα υψηλότερης απόδοσης, με τα βασικά brands να εμφανίζουν ανάπτυξη 3,4%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κερδοφορία.

Για το 2026, οι προβλέψεις της διοίκησης είναι ελαφρώς πιο συγκρατημένες λόγω πιέσεων στο κόστος, ωστόσο η ανοδική τάση στην κερδοφορία συνεχίζεται, με το EBITDA να εκτιμάται μεταξύ 95 και 97 εκατ. ευρώ και τα EBIT κοντά στα 72 εκατ. ευρώ. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Eurobank Equities αναμένει ετήσια αύξηση των EBIT περίπου 9% έως το 2028, με τα περιθώρια να πλησιάζουν το 13%, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη κατηγοριών όπως το Beauty & Skin Care.

Παράλληλα, οι ισχυρές ταμειακές ροές ενισχύουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου, με σωρευτικές εισροές που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων αλλά και στοχευμένες εξαγορές.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με περίπου 20% discount σε σύγκριση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, κάτι που η Eurobank Equities θεωρεί αδικαιολόγητο, επαναλαμβάνοντας τη θετική της στάση και την τιμή-στόχο των 16 ευρώ.