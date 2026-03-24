ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαράντης: Ισχυρές προοπτικές με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο €16 από τη Eurobank Equities
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13:26 - 24 Μαρ 2026

Σαράντης: Ισχυρές προοπτικές με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο €16 από τη Eurobank Equities

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Όμιλος Σαράντη, θέτοντας τιμή-στόχο στα 16 ευρώ. Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, τα τρέχοντα επίπεδα τιμών θεωρούνται ελκυστικά για τοποθέτηση, καθώς εκτιμάται πιθανή απόδοση που ξεπερνά το 15% μέχρι την επίτευξη του στόχου ή και το 18% εάν προστεθεί και η μερισματική απόδοση.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία του, με βασικό μοχλό τη βελτίωση των περιθωρίων. Η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA ύψους 120 εκατ. ευρώ έως το 2028, κάτι που μεταφράζεται σε μέση ετήσια αύξηση άνω του 10%, με κύριους υποστηρικτές την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την ενδυνάμωση των εξαγωγών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν αυτή τη μετάβαση, καθώς τα EBIT αυξήθηκαν κατά 10% φτάνοντας τα 67 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 11,2%, παρά τη στασιμότητα των εσόδων. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό του κόστους και στη στροφή προς προϊόντα υψηλότερης απόδοσης, με τα βασικά brands να εμφανίζουν ανάπτυξη 3,4%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κερδοφορία.

Για το 2026, οι προβλέψεις της διοίκησης είναι ελαφρώς πιο συγκρατημένες λόγω πιέσεων στο κόστος, ωστόσο η ανοδική τάση στην κερδοφορία συνεχίζεται, με το EBITDA να εκτιμάται μεταξύ 95 και 97 εκατ. ευρώ και τα EBIT κοντά στα 72 εκατ. ευρώ. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Eurobank Equities αναμένει ετήσια αύξηση των EBIT περίπου 9% έως το 2028, με τα περιθώρια να πλησιάζουν το 13%, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη κατηγοριών όπως το Beauty & Skin Care.

Παράλληλα, οι ισχυρές ταμειακές ροές ενισχύουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου, με σωρευτικές εισροές που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων αλλά και στοχευμένες εξαγορές.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με περίπου 20% discount σε σύγκριση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, κάτι που η Eurobank Equities θεωρεί αδικαιολόγητο, επαναλαμβάνοντας τη θετική της στάση και την τιμή-στόχο των 16 ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης
Αναλύσεις

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς
Αναλύσεις

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη
Επιχειρήσεις

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ