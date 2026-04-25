ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί τρομάζει (ακόμα και) τους ισχυρούς του πλανήτη το Mythos της Anthropic
Τεχνολογία
09:21 - 25 Απρ 2026

Γιατί τρομάζει (ακόμα και) τους ισχυρούς του πλανήτη το Mythos της Anthropic

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Financial Times δημοσίευσαν ένα εξαιρετικό, επεξηγηματικό κείμενο για την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκαλέσει το νέο ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, Claude Mythos Preview. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις μοιάζουν με θρίλερ επιστημονικής φαντασίας.

Και οι Financial Times εξηγούν:

Ένα εξαιρετικά ευφυές υπολογιστικό σύστημα, κλειδωμένο σε ένα κυβερνο-κλουβί, καταφέρνει να δραπετεύσει και να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Το Mythos δεν το έκανε αυτό αυθόρμητα, αλλά επειδή οι δημιουργοί του το προκάλεσαν ως δοκιμή. Ωστόσο, όχι μόνο ανταποκρίθηκε με ευκολία στην πρόκληση, αλλά έστειλε και email σε έναν ερευνητή της εταιρείας για να τον ενημερώσει και στη συνέχεια, χωρίς προτροπή, δημοσίευσε λεπτομέρειες στο διαδίκτυο για να καυχηθεί. Αφού επέδειξε επίσης υπεράνθρωπες ικανότητες στον εντοπισμό και την εκμετάλλευση αδυναμιών ασφαλείας σε λογισμικό, η Anthropic έκρινε ότι το Mythos είναι υπερβολικά επικίνδυνο για να διατεθεί στο κοινό και περιορίζει προς το παρόν την πρόσβαση σε επιλεγμένες εταιρείες τεχνολογίας, κυβερνοασφάλειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η εταιρεία προβαίνει σε έξυπνο μάρκετινγκ ή δημόσιες σχέσεις. Η ανταγωνίστρια OpenAI ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει ένα νέο μοντέλο με επίκεντρο την κυβερνοασφάλεια μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που αναδείχθηκαν δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Η Anthropic επιμένει ότι το Mythos επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις στα πρότυπα τεστ ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διαφυγή του από το δοκιμαστικό περιβάλλον και σε άλλες σύνθετες εργασίες, διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο κατέφευγε σε «απερίσκεπτα υπερβολικά μέτρα» και στη συνέχεια κάλυπτε τα ίχνη του.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι το Mythos κατάφερε να εντοπίσει άγνωστες μέχρι σήμερα ευπάθειες σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και κάθε βασικό πρόγραμμα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός σφάλματος 27 ετών στο OpenBSD, ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα.

Το UK AI Security Institute προειδοποίησε ότι το μοντέλο θα μπορούσε να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις πολλαπλών σταδίων, οι οποίες θα απαιτούσαν ημέρες εργασίας για ανθρώπινους ειδικούς. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τέτοιες δυνατότητες, αν βρεθούν σε λάθος χέρια, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την οικονομία, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια.

Αξιωματούχοι στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά έχουν ήδη καλέσει τραπεζίτες για να συζητήσουν τους κινδύνους, ενώ οι απειλές της τεχνητής νοημοσύνης για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα αποτέλεσαν θέμα συζήτησης στις πρόσφατες συνεδριάσεις του International Monetary Fund και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στόχος της Anthropic, μέσω του προγράμματος «Project Glasswing», είναι να ενισχύσει την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και να διορθώσει ευπάθειες πριν τις εκμεταλλευτούν κακόβουλοι παράγοντες. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εικόνα της εταιρείας ως προσανατολισμένης στην ασφάλεια, την ώρα που συγκρούεται με το Πεντάγωνο για τη χρήση της τεχνολογίας σε αυτόνομα όπλα ή εσωτερική παρακολούθηση. Ωστόσο, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ευρύτερο: Η κυβέρνηση Τραμπ αποφεύγει την ουσιαστική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας μεγάλο μέρος της ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.

Παρότι η αυστηρή ρύθμιση μπορεί να περιορίσει την καινοτομία, η εμπιστοσύνη ότι οι ίδιες οι εταιρείες θα αυτορρυθμιστούν σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές και εθνική ασφάλεια, η απουσία θεσμοθετημένων διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:53

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:33

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων - Η εικόνα στον Πειραιά

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:25

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Ακίνητα
31/07/2026 - 08:18

Ενοίκια: Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου – Οι κυρώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 08:10

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €497 εκατ. στο εξάμηνο

Ανεμοδείκτης
31/07/2026 - 05:10

Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 23:11

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ