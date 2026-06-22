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Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;
Τεχνολογία
10:50 - 22 Ιουν 2026

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Reporter.gr Newsroom
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Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ηλεκτρική ενέργεια και νέες εγκαταστάσεις δεδομένων. Καθώς οι αντιδράσεις για την κατασκευή γιγαντιαίων data centers αυξάνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου, ορισμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί αρχίζουν να εξετάζουν ένα σχέδιο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: Tη μεταφορά μέρους των υπολογιστικών υποδομών στο διάστημα.

Το σενάριο αυτό παρουσίασε πρόσφατα σε δημοσίευμά του το Axios:

Η βασική λογική πίσω από αυτά τα σχέδια είναι απλή. Στη Γη, τα data centers συναντούν ολοένα περισσότερους περιορισμούς: Υψηλό ενεργειακό κόστος, αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, ελλείψεις δικτύων ηλεκτροδότησης και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Στο διάστημα, αντίθετα, υπάρχει αφθονία ηλιακής ενέργειας χωρίς σύννεφα, χωρίς διακοπές, χωρίς ανάγκη σύνδεσής τους με ηλεκτρικά δίκτυα και χωρίς περιορισμούς και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι υποστηρικτές της ιδέας θεωρούν ότι ορισμένες εργασίες της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκτός πλανήτη. Ειδικά η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων AI, που απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ αλλά όχι άμεση απόκριση σε πραγματικό χρόνο, θεωρείται κατάλληλη για διαστημικές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, οι εφαρμογές που απαιτούν στιγμιαία επικοινωνία με τους χρήστες πιθανότατα θα παραμείνουν στη Γη.

Παρά τον ενθουσιασμό, τα τεχνικά εμπόδια παραμένουν τεράστια. Η μεγαλύτερη παρανόηση αφορά τη θερμότητα. Πολλοί θεωρούν ότι το διάστημα είναι «παγωμένο» και επομένως ιδανικό για ψύξη υπολογιστών. Στην πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχει αέρας, η θερμότητα δεν απομακρύνεται εύκολα από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα διαστημικά data centers θα χρειάζονται τεράστιες επιφάνειες ακτινοβολίας θερμότητας για να αποβάλλουν την ενέργεια που παράγουν οι χιλιάδες επεξεργαστές τους.

Εξίσου σημαντικό είναι το κόστος μεταφοράς εξοπλισμού σε τροχιά. Παρότι οι τιμές εκτόξευσης έχουν μειωθεί σημαντικά χάρη στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Επιπλέον, η συντήρηση, η αναβάθμιση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων στο διάστημα παραμένουν εξαιρετικά πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες.

Γι’ αυτό, μέσα στην επόμενη πενταετία είναι πιθανότερο να δούμε μικρές πειραματικές εγκαταστάσεις κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων συνδεδεμένων με δορυφορικά δίκτυα, παρά γιγαντιαία διαστημικά κέντρα δεδομένων μεγέθους ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Ωστόσο, η κατεύθυνση φαίνεται να έχει ήδη δοθεί. Και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν data centers στο διάστημα, αλλά πότε θα καταστούν τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα.

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