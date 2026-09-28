ΕΕ: Ενισχύει την παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει

Η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Ερυθρά Θάλασσα ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση (28/9) των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, καθώς το μπλοκ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των εντάσεων στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά, καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή των Χούθι σημειώνει προόδους στην Υεμένη και επιτίθεται σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, «η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατά την είσοδό της στη συνεδρίαση.

Ειδικότερα, η Κάλας επιδιώκει την ενίσχυση της υφιστάμενης ναυτικής αποστολής της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, γνωστής ως Επιχείρηση Ασπίδες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην περιοχή μετά την αναζωπύρωση των εντάσεων που προκλήθηκε από την προέλαση των Χούθι.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα να στείλει στρατεύματα για την προστασία μιας πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Σαουδική Αραβία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει αμυντική υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού μετά από αίτημα της κυβέρνησης στο Ριάντ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, υπάρχει μικρή διάθεση από τις χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν την ίδια την αποστολή του μπλοκ στην περιοχή, αν και η Κάλας δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να στείλουν πλοία.

Επισημαίνεται ότι η συζήτηση για το πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει η ΕΕ στη συμμετοχή της σε αμυντικές αποστολές στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται καθώς το μπλοκ συνεχίζει να υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αυξάνονται επίσης ενόψει της χειμερινής περιόδου, καθώς οι παρατεταμένες διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούν να εντείνουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για το καύσιμο.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας θα βρεθούν στο επίκεντρο όταν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ συναντηθούν την Τρίτη (29/9) στο Δουβλίνο, καθώς οι χώρες αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το αυξημένο κόστος.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς ενόψει της συνάντησης, την οποία είδε το Bloomberg, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε ότι το μπλοκ «αντιμετωπίζει κρίση τιμών» που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού, καλώντας παράλληλα τις χώρες να εξετάσουν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης.