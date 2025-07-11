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Αγαπηδάκη: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία, νέα εφαρμογή άσκησης και κινητές μονάδες υγείας
Υγεία
16:55 - 11 Ιουλ 2025

Αγαπηδάκη: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία, νέα εφαρμογή άσκησης και κινητές μονάδες υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Τη διεύρυνση των προληπτικών παρεμβάσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με νέα δωρεάν προγράμματα, εστιασμένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (ενηλίκων και παιδιών) και της νεφρικής δυσλειτουργίας, προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η κυρία Αγαπηδάκη μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε, στόχος είναι η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες πρόληψης, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η υπουργός ανακοίνωσε πως από τον Σεπτέμβριο θα διατίθεται δωρεάν καινοτόμος φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία, σε άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40. Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα απαιτείται υποχρεωτική ιατρική αξιολόγηση από παθολόγο, ενδοκρινολόγο ή γενικό γιατρό, ενώ η φαρμακευτική παρέμβαση θα συνοδεύεται από εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφικής υποστήριξης και σωματικής άσκησης.

Ψηφιακή εφαρμογή για άσκηση και αλλαγή συμπεριφοράς

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, η κα Αγαπηδάκη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα στοχεύει στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής συμπεριφοράς, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει βίντεο με προγράμματα άσκησης για όλη την οικογένεια, καθιστώντας την πρόσβαση εύκολη και άμεση από κάθε γωνιά της χώρας.

Πρόγραμμα “Προλαμβάνω”: Πρόσβαση με ένα κλικ

Η υπουργός επανέλαβε ότι οι προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος “Προλαμβάνω” παραμένουν δωρεάν και προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας https://preventive.gov.gr, μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ. Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον πολίτη για τις διαθέσιμες εξετάσεις στις οποίες έχει δικαίωμα, ενώ τα διαγνωστικά κέντρα καθοδηγούν τον ασφαλισμένο χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, το επόμενο παραπεμπτικό εκδίδεται αυτόματα, εξασφαλίζοντας συνέχεια στην πρόληψη.

«Πάμε όταν νιώθουμε καλά, όχι όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Η πρόληψη είναι το δώρο που δεν πρέπει να αμελήσουμε», τόνισε με έμφαση η υπουργός.

Ειδικές εξετάσεις για νεφρική δυσλειτουργία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσθήκη ειδικής αιματολογικής εξέτασης στο πρόγραμμα, για την έγκαιρη ανίχνευση νεφρικής δυσλειτουργίας σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όπως υπογράμμισε η κα Αγαπηδάκη, η νεφρική βλάβη δεν παρουσιάζει συμπτώματα σε αρχικό στάδιο, όμως μπορεί να προληφθεί εάν εντοπιστεί εγκαίρως.

Γιατί οι καρκινικοί δείκτες δεν συνταγογραφούνται από προσωπικό γιατρό

Απαντώντας σε ερώτηση τηλεθεατών για την αδυναμία συνταγογράφησης καρκινικών δεικτών από τους προσωπικούς γιατρούς, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν σχετίζονται με την πρόληψη, αλλά με την παρακολούθηση της πορείας ασθενών που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο. Επομένως, αποτελούν clawback εξετάσεις και μπορούν να συνταγογραφούνται μόνο από ογκολόγους.

Αναφερόμενη στην έλλειψη συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων στην Κω, η κ. Αγαπηδάκη απέδωσε το πρόβλημα σε συντονισμένη αποχώρηση των ιδιωτικών εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ, με στόχο την πίεση για ευνοϊκότερα συμβόλαια. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει το νοσοκομείο του νησιού και θα διαθέσει κινητές μονάδες υγείας ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των κατοίκων.

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