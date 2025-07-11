Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπερασπίστηκε την πολεμική λογοκρισία της Ρωσίας σε συνέντευξή του στο επιχειρηματικό περιοδικό Expert, περιγράφοντας την καταστολή των κριτικών πληροφοριών ως δικαιολογημένη αντίδραση.

Ο Πεσκόφ αναγνώρισε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν επιβάλει «άνευ προηγουμένου» καταστολή στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από το κλείσιμο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και τη μαζική έξοδο δημοσιογράφων από τη χώρα.

«Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τη γενική εικόνα. Ζούμε σε μια εποχή λογοκρισίας σε καιρό πολέμου, κάτι άνευ προηγουμένου στη χώρα μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο χώρο της ενημέρωσης», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «θα ήταν λάθος να κλείνουμε τα μάτια σε μέσα ενημέρωσης που εργάζονται σκόπιμα για να δυσφημίσουν τη Ρωσία». Ως εκ τούτου, υποστήριξε, η καταστολή των μέσων ενημέρωσης είναι «δικαιολογημένη».

Από τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο έχει απαγορεύσει σχεδόν όλες τις μορφές δημόσιας διαφωνίας, έχει κλείσει πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας The Moscow Times. Ο Πεσκόφ κατηγόρησε συγκεκριμένα το Meduza, το εξόριστο μέσο ενημέρωσης με έδρα τη Λετονία, το οποίο η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει τόσο «ξένο πράκτορα» όσο και «ανεπιθύμητη οργάνωση», ότι παρουσιάζει τη Ρωσία αποκλειστικά με αρνητικό τρόπο.

«Θα αξιολογήσουμε τα λάθη του παρελθόντος», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των πιο υστερικών μέσων ενημέρωσης όπως η Meduza, η οποία φαινόταν να δημοσιεύει είτε μόνο κακές ειδήσεις για τη Ρωσία είτε τίποτα απολύτως».

Παρά την υπεράσπισή του της τρέχουσας λογοκρισίας, ο Πεσκόφ υπονόησε ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία μπορεί τελικά να ελευθερωθεί, επιτρέποντας την ύπαρξη πιο «ουδέτερων» μέσων ενημέρωσης που «μιλούν ειλικρινά τόσο για τα προβλήματα της χώρας όσο και για τα επιτεύγματά της».