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Βουλή: Παρατείνεται έως τις 31/7 η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων των κομμάτων
Πολιτική
16:34 - 11 Ιουλ 2025

Βουλή: Παρατείνεται έως τις 31/7 η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων των κομμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ελέγχου ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων όλων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2024. Επιπλέον, παρατείνεται και η προθεσμία για την ανάρτηση αυτών των οικονομικών στοιχείων στις επίσημες ιστοσελίδες των κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2025.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί στις 29 Μαΐου 2025. Τότε, η Επιτροπή Ελέγχου είχε μεταθέσει την αρχική προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων για το 2024 από τις 15 Ιουλίου 2025 σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία πλέον ορίζεται στις 31 Ιουλίου 2025.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου τόνισε τη σημασία της έγκαιρης και πλήρους υποβολής των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

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