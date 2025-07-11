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Συνάντηση Ε.Ε.Α. – Παπαστεργίου: «Φως» στο πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων το αμέσως επόμενο διάστημα
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16:40 - 11 Ιουλ 2025

Συνάντηση Ε.Ε.Α. – Παπαστεργίου: «Φως» στο πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων το αμέσως επόμενο διάστημα

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και με τη συμμετοχή και του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ και μέλους της ΔΕ του Ε.Ε.Α. Γιώργου Καββαθά, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.

Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και μεταξύ των θεμάτων που έθεσε στον Υπουργό ο κ. Χατζηθεοδοσίου ήταν και το μείζον ζήτημα της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων στους δρόμους της χώρας. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., παρά την ψήφιση νόμου εδώ και χρόνια που προβλέπει ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων και επιβολή υψηλών προστίμων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει γίνει σημαντική προεργασία και αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να καταγραφεί σημαντική μείωση των ανασφάλιστων οχημάτων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί, καθώς θα αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν δηλωθεί ότι βρίσκονται σε ακινησία αλλά και των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Υπενθυμίζεται ότι για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια το πρόστιμο -το οποίο βεβαιώνεται από την εφορία- είναι 500 ευρώ, για τα δίκυκλα 250 ευρώ και για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης 1000 ευρώ.

Ένα άλλο θέμα που αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και που συζητήθηκε στη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του ΕΕΑ και Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι η δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης (consent) μέσω του gov.gr και του Gov.gr Wallet. Πλέον οι πολίτες μπορούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους (consent) για την άντληση και τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων τους και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, απλουστεύοντας περαιτέρω τη διαδικασία σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια διαδικασία μέσω ασφαλιστικών εταιριών παρέχεται η δυνατότητα consent από τον Ιούλιο του 2024.

Όπως έχει επισημάνει το Υπουργείο, το consent δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά υπηρεσία που διατίθεται μέσω του gov.gr και του Gov.gr Wallet. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου περιμένουν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) τα στοιχεία όλων των διαμεσολαβούντων για να προχωρήσει ταχύτερα η όλη διαδικασία.

Μάλιστα για το θέμα αυτό αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί μία διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ Υπουργείου και Ε.Ε.Α. προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε από τον κ. Χατζηθεοδοσίου και το θέμα της δυνατότητας άντλησης των πραγματικών στοιχείων των μελών του Ε.Ε.Α., νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων, απευθείας από την ΑΑΔΕ. Και αυτό γιατί είναι σύνηθες κατά την αρχική διαδικασία εγγραφής ενός μέλους στο μητρώο του Επιμελητηρίου, να δηλώνονται στοιχεία επικοινωνίας διαφορετικά από αυτά των επιχειρήσεων – μελών, ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας λογιστή ή δικηγόρου, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να μην έχει σαφή εικόνα για τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, το ζήτημα αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς με ελλιπή ή/και μη πραγματικά στοιχεία εμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του Επιμελητηρίου, που είναι δεν είναι άλλος από την υποστήριξη των μελών του μέσω της διαρκούς ενημέρωσής τους τόσο για τις πολιτειακές ρυθμίσεις όσο και για τις πλείστες ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρει στα μέλη του.

Τέλος, η αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έθεσε στον κ. Παπαστεργίου και το θέμα του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους μετάβαση, ζητώντας τη δημιουργία προγραμμάτων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ΜμΕ σε αυτή τους την προσπάθεια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

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