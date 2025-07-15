Το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την εξαγορά του Eden στην Κύπρο

Το νοσηλευτήριο Υγεία, το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Κύπρου που έχει πλέον ενταχθεί στο ΓεΣΥ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Κέντρου Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής φροντίδας Εδέμ (Eden Medical Center).

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως με την εξαγορά του Εδέμ, ο Όμιλος Υγεία καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών νοσηλείας στην Κύπρο, με περισσότερες από 270 κλίνες.

Ακόμα ανακοινώνεται ότι:

Η εξαγορά έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Το Ιατρικό Κέντρο Εδέμ στη Λάρνακα ιδρύθηκε το 2018. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης του Εδέμ απευθύνονται σε άτομα που είτε έχουν υποστεί τραυματισμό ή αναπηρία, είτε έχουν νευρολογικά, μετεγχειρητικά, αναπνευστικά, καρδιολογικά και άλλου είδους προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη με σκοπό να αποκαταστήσουν, αναπτύξουν ή βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και γενικότερα την ποιότητα ζωής τους. Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας απευθύνονται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, με σκοπό να ανακουφίσουν τα συμπτώματα τους και να βελτιώσουν, τόσο την ποιότητα της δικής τους ζωής, όσο και της οικογένειάς τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECM Partners και του Ομίλου Υγεία, Σάββας Λιάσης, δηλώνει:

«Με αυτή την εξαγορά, η ECM Partners, η οποία κατέχει πάνω από το 90% του Ομίλου Υγεία, σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για επενδύσεις στις υποδομές υγείας της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. Η ισχυρή φήμη του Eden Medical Center στον τομέα της αποκατάστασης και της ανακουφιστικής φροντίδας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά μας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε την επέκταση του Ομίλου Υγεία σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών υγείας που δεν εστιάζει μόνο στη θεραπεία της ασθένειας, αλλά και στην ανάρρωση, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής. Μέσα από αυτή τη συναλλαγή, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να χτίσουμε ανθεκτικά, προσβάσιμα και προσαρμοσμένα στο μέλλον συστήματα υγείας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ECM Partners υλοποιεί περαιτέρω το στρατηγικό της στόχο να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του ευρύτερου τομέα της υγείας στην Κύπρο, αλλά και στο Μεσογειακό χώρο γενικότερα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του νοσηλευτηρίου Υγεία, κ. Πολύβιος Διονυσίου, δηλώνει ότι:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την εξαγορά του Κέντρου Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής φροντίδας Εδέμ από το νοσηλευτήριο Υγεία. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή μας για την παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας υγείας, καλύπτοντας και συντονίζοντας πλήρως το φάσμα από τη νοσοκομειακή περίθαλψη έως την αποκατάσταση και την

επανένταξη των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Με την ένταξη του Eδέμ στο δίκτυό μας διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών μας.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε στον τομέα της υγείας και να προσφέρουμε ένα σύστημα φροντίδας που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο».