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Νεκρός πεζός από παράσυρση τρένου στην Κωνσταντινουπόλεως
Ειδήσεις
10:43 - 05 Σεπ 2025

Νεκρός πεζός από παράσυρση τρένου στην Κωνσταντινουπόλεως

Reporter.gr Newsroom
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Νεκρός ανασύρθηκε πεζός που παρασύρθηκε από συρμό τρένου, στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στην Αθήνα την Παρασκευή (5/9).

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ηλικιωμένο, ο οποίος πέρασε από διάβαση που δεν υπάρχει σήμανση ή μπάρα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το συμβάν:

«H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

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