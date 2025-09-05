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ifo: Διπλασιάστηκε η επίδραση του εισοδήματος των γονέων στις ευκαιρίες των παιδιών στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:37 - 05 Σεπ 2025

ifo: Διπλασιάστηκε η επίδραση του εισοδήματος των γονέων στις ευκαιρίες των παιδιών στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η κοινωνική κινητικότητα στη Γερμανία έχει μειωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου ifo, η οποία εξετάζει την εξέλιξη της εισοδηματικής κινητικότητας για τις γενιές που γεννήθηκαν μεταξύ 1968 και 1987. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα παιδιά που γεννήθηκαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά έχουν λιγότερες ευκαιρίες για ανέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. «Η επίδραση του εισοδήματος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και στο μετέπειτα εισόδημά τους διπλασιάστηκε μέσα σε μία γενιά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980», λέει η ερευνήτρια του ifo, Julia Baarck.

Ένας πιθανός λόγος για τη χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα ήταν κυρίως η αυξανόμενη επίδραση του εισοδήματος των γονέων στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών τους. Η μείωση της εισοδηματικής κινητικότητας συμπίπτει με την απότομη αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000. «Ο συνδυασμός της αυξανόμενης ανισότητας και της μειωμένης κινητικότητας είναι ένα τοξικό μείγμα για την ισότητα των ευκαιριών», λέει ο Andreas Peichl, διευθυντής του Κέντρου Μακροοικονομίας και Ερευνών του ifo.

Σε διεθνή σύγκριση, η κινητικότητα εισοδήματος στη Γερμανία είναι πλέον τόσο χαμηλή όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγούμενες μελέτες κατέγραψαν υψηλότερη κινητικότητα εισοδήματος στη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη βασίζεται σε αξιολογήσεις του Γερμανικού Κοινωνικοοικονομικού Πίνακα (GSOEP) για τις γενιές που γεννήθηκαν από το 1968 έως το 1987.

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