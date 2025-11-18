Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Υγεία
20:55 - 18 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με το μήνυμα «Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας - Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!» φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων. Η συμβολική αυτή κίνηση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και ελπίδας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, τονίζοντας εμφατικά την ανάγκη για άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). Στόχος της, όπως υπογραμμίζουν, είναι να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης και του εμβολιασμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, του εμβολιασμού, και των τακτικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος καρκίνος θα εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες παρουσιάσουν λιγότερα από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί έως το 2030 μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής «90-70-90» η οποία περιλαμβάνει: 90% εμβολιασμό κατά του HPV των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, 70% έλεγχο με HPV testing των γυναικών στις ηλικίες των 35 και 45 ετών και 90% θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις σημαντικές αποφάσεις της Πολιτείας, η Ελλάδα απέχει ακόμα αρκετά από την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για αύξηση τόσο της εμβολιαστικής κάλυψης όσο και της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ώστε οι νέες γενιές να προστατευτούν και οι ενήλικες γυναίκες με HPV-σχετιζόμενη νόσο να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν εγκαίρως.

