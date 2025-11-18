Ορόσημο για τον e-ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άνω των 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων
Εργασιακά
20:17 - 18 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του πρώτου έργου «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Είμαστε εδώ για ένα πρώτο ορόσημο. Την ολοκλήρωση του πρώτου σημαντικού έργου ΕΣΠΑ που αφορά πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων. Υπάρχουν συνολικά 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων που ψηφιοποιούνται. Στη συνολική εικόνα σάρωσης βρισκόμαστε πάνω από το 80% των 53 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων. Μέσα στο 2026, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

«Ο e-ΕΦΚΑ είναι ο κατ’ εξοχήν οργανισμός στην υπηρεσία του πολίτη. Ο στόχος μας στον e- ΕΦΚΑ είναι να εξυπηρετούμε διαρκώς, καλύτερα τον πολίτη. Κάθε πρωτοβουλία, κάθε δράση στοχεύει στο να είμαστε πιο χρήσιμοι στους πολίτες. Σε αυτόν ακριβώς τον άξονα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, κάθε εργαζόμενος του e-ΕΦΚΑ, συνολικά ο οργανισμός τα τελευταία 6 χρόνια έχει καταφέρει έναν σημαντικό μετασχηματισμό ο οποίος έχει αποδώσει απτά οφέλη για τους πολίτες» σημείωσε η Υπουργός κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο τεράστιο εμπόδιο που κλήθηκε να υπερκεράσει ο φορέας, «το χαρτώο αρχείο». «Όλη η ασφαλιστική ιστορία της χώρας βρισκόταν σε χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και αυτό το εμπόδιο βήμα, βήμα το εξουδετερώνουμε όλοι μαζί» δήλωσε.

«Υπάρχουν έργα που αποσκοπούν πρώτα στη σάρωση όλης αυτής της ασφαλιστικής ιστορίας και εν συνεχεία ψηφιοποίησης, δηλαδή εξαγωγής με ψηφιακό τρόπο, όλων αυτών των δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια του χρόνου, πλέον θα έχουμε ακόμα ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων» κατέληξε η Υπουργός.

Τα τελευταία έξι χρόνια σημειώνεται σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης συντάξεων. Το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες για την έκδοση κύριας σύνταξης, ενώ σήμερα κατά μέσο όρο 42 ημέρες. Η ολοκλήρωση της «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» εντός του 2026 αναμένεται να συντμήσει περαιτέρω και τον χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων με τους ωφελούμενους να υπολογίζονται συνολικά σε πάνω από 600.000.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου από την πλευρά του δήλωσε:

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», του ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρήσαμε σε μια κομβική αλλαγή για το ασφαλιστικό μας σύστημα. Με την ψηφιοποίηση σχεδόν 11 εκατομμυρίων εγγράφων και τη δημιουργία ψηφιακών φακέλων για 600.000 ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, περνάμε σε μια νέα εποχή όπου οι διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές. Η μετάβαση από το χαρτί στο ψηφιακό περιβάλλον μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή των συντάξεων και εξοικονομεί σημαντικούς δημόσιους πόρους. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό έχει και βαθιά στρατηγική σημασία: για πρώτη φορά αποκτούμε συνεκτικά, οργανωμένα δεδομένα, πάνω στα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε σύγχρονες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών. Το έργο αυτό έρχεται να ενισχύσει το μεγάλο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου ψηφιοποιούμε περισσότερες από 1,2 δις σελίδες δημόσιων αρχείων σε πλήρως AI-ready μορφή. Η εξαιρετική συνεργασία μας με το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ αποδεικνύει ότι, όταν δουλεύουμε συντονισμένα, μπορούμε να αλλάξουμε ουσιαστικά το κράτος και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης δήλωσε:

«Με το εμβληματικό έργο της Ψηφιοποίησης της Ασφαλιστικής Ιστορίας, ο e-ΕΦΚΑ αφήνει οριστικά πίσω του τη γραφειοκρατία του χαρτιού. Μετατρέπουμε εκατομμύρια σελίδες χειρόγραφων αρχείων σε αξιόπιστα ψηφιακά δεδομένα και διαμορφώνουμε ένα σύστημα που λειτουργεί με ταχύτητα, ακρίβεια και απόλυτη διαφάνεια. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μάς επιτρέπει να κάνουμε ένα πραγματικό άλμα δεκαετιών: καλύτερη εξυπηρέτηση, πιο γρήγορες συντάξεις, ισχυρότερη ασφάλιση. Ο e-ΕΦΚΑ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Γίνεται πιο λειτουργικός, πιο αποτελεσματικός και ουσιαστικά πιο φιλικός προς τον πολίτη».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώστας Τσαγκαρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης και οι Υποδιοικητές του e-ΕΦΚΑ Νικόλαος Χουρδάκης, Γιώργος Παπαδημητρίου και Ιωάννης Δελακουρίδης.

