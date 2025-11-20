PPTA: Χαιρετίζει τη θέση του ΣΦΕΕΕ για τα φάρμακα από πλάσμα και την ανάγκη νέου πλαισίου συλλογής στην Ελλάδα

Η Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) χαιρετίζει το πρόσφατο κείμενο θέσεων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σχετικά με τη θέσπιση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου και εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πλαισίου συλλογής πλάσματος στην Ελλάδα. Οι προτάσεις που παρουσίασε ο ΣΦΕΕ αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την διασφάλιση εθνικών πολιτικών που αντανακλούν τόσο τις ανάγκες των ασθενών όσο και βιώσιμες πολιτικές δημόσιας υγείας.

Ως φορέας παγκόσμιας εμβέλειας που εκπροσωπεί τους κορυφαίους παραγωγούς φαρμάκων από πλάσμα και τους συλλέκτες πλάσματος, η PPTA είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου για τα φάρμακα που παράγονται από πλάσμα (PDMPs), συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πλάσματος.

Με μακροχρόνια διεθνή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη συλλογή και κλασματοποίηση πλάσματος, η PPTA στηρίζει τις προσπάθειες που δημιουργούν ή ενισχύουν εθνικά πλαίσια πολιτικής τα οποία είναι εναρμονισμένα με τον ευρωπαϊκό στόχο της στρατηγικής αυτονομίας σε πλάσμα εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και ορθών πρακτικών στη διαδικασία δωρεάς και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

Η Μαριλένα Βράνα, Vice President of Public Affairs & EU Operations στην PPTA Europe, δηλώνει: «Η PPTA καλωσορίζει και στηρίζει τις προσπάθειες του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) να αναδείξει και να αντιμετωπίσει την κατεπείγουσα πρόκληση των ελλείψεων στο σύστημα συλλογής πλάσματος στην Ευρώπη. Η σύγκλιση μεταξύ των οργανισμών μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στο πλάσμα, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα του ελληνικού συστήματος υγείας.»

Η PPTA και τα μέλη της μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων και ανικανοποίητων αναγκών των ασθενών που εξαρτώνται από θεραπείες προερχόμενες από πλάσμα, καθώς και για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να εξασφαλίσει επαρκή και σταθερή πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας φάρμακα που παράγονται από πλάσμα (PDMPs). Η PPTA παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους φορείς και στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συλλογή πλάσματος, προστατεύουν την ευημερία των δοτών και των ασθενών, και συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.