Γεωργιάδης από Βρυξέλλες: Η Ευρώπη πρέπει να παράγει κρίσιμα φάρμακα στο έδαφός της

Την αποφασιστική στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή στρατηγική για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων και περιορισμό της εξάρτησης από τρίτες χώρες εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρη Αγγελή, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια θωράκισης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αλυσίδας. «Έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να παραμείνει η παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ξανά ελλείψεις που απείλησαν την υγεία των πολιτών τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε.

Στο επίκεντρο η προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ

Στην ατζέντα του Συμβουλίου περιλαμβάνονται, επίσης, οι πολιτικές προστασίας των νέων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ. Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο, υιοθετώντας αυστηρότερη νομοθεσία και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

«Έχουμε προχωρήσει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ελέγχου και εφαρμογές που βοηθούν στην καλύτερη επιτήρηση της αγοράς. Πιστεύω πως έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους μας», τόνισε.

Υγεία στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη η υγεία να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, χαρακτηρίζοντάς την «το Α και το Ω» για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η Ελλάδα στον πυρήνα της νέας φαρμακευτικής πολιτικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή φαρμακευτική νομοθεσία, όπου η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά. «Στόχος μας είναι μια Ευρώπη που θα προσελκύει καινοτόμα φάρμακα, αλλά και ένα σύστημα που θα διασφαλίζει ξεκάθαρους κανόνες για την ταχεία είσοδο των γενοσήμων μετά τη λήξη της πατέντας», εξήγησε.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο που στηρίζει η Ελλάδα, σημείωσε:

8 χρόνια ως βασική προστασία δεδομένων, έως 11 χρόνια συνολική προστασία δεδομένων και αγοράς, και άμεση κυκλοφορία των γενοσήμων την επόμενη ημέρα από τη λήξη της πατέντας.

Ο υπουργός Υγείας κατέληξε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της υγείας απαιτεί συντονισμένες πολιτικές και ξεκάθαρες δεσμεύσεις, ώστε η ΕΕ να διασφαλίσει την αυτάρκειά της και να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της.