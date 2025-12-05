ΗΠΑ: Επιτροπή εμβολιασμών καταργεί τη σύσταση για καθολικό εμβολιασμό νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β

Ένα αμερικανικό συμβούλιο ειδικών για τα εμβόλια ψήφισε να τερματίσει μια μακροχρόνια σύσταση για τον εμβολιασμό των νεογέννητων κατά του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) αμέσως μετά τη γέννηση.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι ΗΠΑ εμβολιάζουν τα νεογνά κατά της ηπατίτιδας Β από το 1991, και τα δεδομένα δείχνουν ότι από τότε τα εμβόλια έχουν αποτρέψει περίπου 90.000 θανάτους.

Τον Ιούνιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, απέλυσε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού (ACIP) και τα αντικατέστησε με νέα, αρκετά από τα οποία είναι επικριτικά απέναντι στα εμβόλια.

Την Παρασκευή, η νέα ομάδα ψήφισε υπέρ της σύστασης για «ατομική λήψη απόφασης» σχετικά με τον εμβολιασμό νεογέννητων που γεννιούνται από μητέρες οι οποίες έχουν εξεταστεί αρνητικές για τον ιό.

Οι νέες οδηγίες προτείνουν επίσης ότι τα βρέφη που δεν λαμβάνουν τη δόση του εμβολίου κατά τη γέννηση θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση «όχι νωρίτερα από την ηλικία των δύο μηνών», μια πρόταση που αρκετά μέλη της επιτροπής επέκριναν.

Η επιτροπή συνεχίζει να συστήνει ότι τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες που έχουν εξεταστεί θετικές για την ηπατίτιδα Β πρέπει να λαμβάνουν τη δόση του εμβολίου κατά τη γέννηση.

Συνολικά, οκτώ μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ της κατάργησης της καθολικής σύστασης για τον εμβολιασμό κατά τη γέννηση, ενώ τρία μέλη τάχθηκαν κατά του μέτρου.

Η ACIP είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση συστάσεων προς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ σχετικά με το πότε και ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται.

Ο ασκών χρέη διευθυντή του CDC έχει την τελική έγκριση της σύστασης.

Ειδικοί της δημόσιας υγείας εκφράζουν ανησυχίες ότι η απόφαση μπορεί να ενισχύσει αβάσιμες ανησυχίες για την ασφάλεια του εμβολίου και να οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους στην αποχή, με αποτέλεσμα την αύξηση των λοιμώξεων.

Την ανησυχία αυτή συμμερίστηκαν και ορισμένα μέλη της επιτροπής.

«Η σύσταση για το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β είναι πολύ σταθερά θεμελιωμένη», δήλωσε ο δρ Κόουντι Μέισνερ πριν από την ψηφοφορία. «Ξέρουμε ότι είναι ασφαλές και ξέρουμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Εάν γίνουν οι προτεινόμενες αλλαγές, θα δούμε περισσότερα παιδιά, εφήβους και ενήλικες να μολύνονται με ηπατίτιδα Β».

Η ηπατίτιδα Β είναι μια λοίμωξη του ήπατος που μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ηπατικές παθήσεις, όπως καρκίνο, ηπατική ανεπάρκεια και κίρρωση. Οι έγκυες που έχουν ηπατίτιδα Β μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό στο νεογνό κατά τον τοκετό, οδηγώντας σε χρόνια λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη.

Τα άτομα που έχουν μολυνθεί με HBV δεν εμφανίζουν πάντα συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι φέρουν τον ιό και μπορούν να τον μεταδώσουν ενώ φροντίζουν παιδιά και βρέφη.