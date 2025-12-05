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Χαρδαλιάς: Κανένας εφησυχασμός, η μάχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση συνεχίζεται
Αυτοδιοίκηση
17:52 - 05 Δεκ 2025

Χαρδαλιάς: Κανένας εφησυχασμός, η μάχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση συνεχίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Στον Κηφισό βρέθηκ το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιώντας αυτοψία σε ένα από τα πιο υψηλής επικινδυνότητας σημεία του Λεκανοπέδιου, στο οποίο η Περιφέρεια έχει εκτελέσει, όλους τους προηγούμενους μήνες, εκτεταμένες εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα κλιμάκια που επιχειρούν σε όλο το Λεκανοπέδιο για την κατάσταση στους υδάτινους αποδέκτες, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σημεία όπου καταγράφηκαν υψηλές πιέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ροές του Κηφισού, της Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, του Ιλισού, του Βριλησσού, του Χαϊδαρορέματος, του ρέματος Κόρμπι και του Σαρανταπόταμου – όπου, όπως επισημάνθηκε, η αντοχή του δικτύου δοκιμάστηκε οριακά.

«Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισός και ο Βρηλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης και στάθηκε στις χρόνιες παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν γίνει εγκληματικές αστοχίες και αυθαιρεσίες δεκαετιών» που αφήνουν πολλές περιοχές εκτεθειμένες σε ακραία φαινόμενα.

«Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» τόνισε, σημειώνοντας ότι η λύση απαιτεί ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και συστηματική υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση 54 κομβικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης: τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εννιά βρίσκονται σε εξέλιξη, τρία βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οκτώ είναι σε φάση δημοπράτησης και άλλα 30 αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026. «Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες και τα 54 έργα να έχουν δρομολογηθεί οριστικά και αμετάκλητα» τόνισε.

«Η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα – 881 χιλιόμετρα που πρέπει να καθαριστούν, να διευθετηθούν και να αποκτήσουν πραγματικές προϋποθέσεις παροχέτευσης. Εδώ και δεκαετίες δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο. Πιστεύω όμως ότι μέρα με τη μέρα κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να είμαστε πιο ασφαλείς. Συνεχίζουμε, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε και κυρίως πρέπει να την κερδίσουμε » σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει σε 24ωρη βάση τις παρεμβάσεις στα υδατορέματα, τους καθαρισμούς και τις επιχειρησιακές ενέργειες σε συνεργασία με τους Δήμους, την Πολιτική Προστασία και τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο, με έμφαση σε σημαία υψηλής επικινδυνότητας και σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 17:53
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