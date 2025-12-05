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Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2027
Ειδήσεις
18:09 - 05 Δεκ 2025

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ έως το 2027, με στόχο να περιορίσουν τη δική τους συμμετοχή στη συμμαχική αμυντική συνεργασία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.

Η αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να σηκώσει σχεδόν όλο το βάρος της συμβατικής άμυνας του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκαλεί ανησυχία σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεωρούν το χρονοδιάγραμμα ανέφικτο. Κατά τη σχετική συνάντηση στην Ουάσιγκτον, στελέχη του Πενταγώνου φέρεται να υποστήριξαν ότι οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών για ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των ΗΠΑ.

Πέντε πηγές που μίλησαν στο Reuters αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί προειδοποίησαν πως, αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να ανταποκριθεί μέχρι το 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσυρθούν από ορισμένους μηχανισμούς αμυντικού συντονισμού του ΝΑΤΟ.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η προθεσμία είναι υπερβολικά αισιόδοξη, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται πολύ μεγαλύτερους πόρους για να καλύψει κρίσιμες αμερικανικές δυνατότητες στον τομέα της άμυνας.

Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ ορισμένα από τα πιο προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα απαιτούν χρόνια για να παραδοθούν. Επιπλέον, οι ΗΠΑ διαθέτουν μοναδικές επιχειρησιακές ικανότητες — όπως προηγμένα μέσα αναγνώρισης, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών — που αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για την ουκρανική άμυνα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου, χωρίς όμως να σχολιάσει την προθεσμία του 2027. «Οι σύμμαχοι αναγνωρίζουν την ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες και για μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της συμβατικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη», ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο η Ευρώπη να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το 2030, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αεράμυνας, των drones, των δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο και άλλων κρίσιμων τομέων. Ωστόσο, αξιωματούχοι και αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη και αυτό το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο.

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