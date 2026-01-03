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Έξαρση γρίπης μετά τις γιορτές - Υπερδιπλασιασμός των νοσηλειών στα νοσοκομεία
Υγεία
14:10 - 03 Ιαν 2026

Έξαρση γρίπης μετά τις γιορτές - Υπερδιπλασιασμός των νοσηλειών στα νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
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Αυξημένα εμφανίζονται τα κρούσματα γρίπης στη χώρα μας, με τον ΕΟΔΥ να καταγράφει υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα μετά την εορταστική περίοδο και τις συναντήσεις των πολιτών τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22–28 Δεκεμβρίου 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον ΕΟΔΥ, καταγράφεται σημαντική αύξηση σοβαρών περιστατικών, πολλά από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει τις ισχυρές συστάσεις για την προστασία από τη γρίπη, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες:

  • Εμβολιασμός: Συνιστάται άμεσος αντιγριπικός εμβολιασμός, κυρίως για άτομα υψηλού κινδύνου, καθώς παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης κατά της σοβαρής νόσησης και της θνησιμότητας.

  • Άμεση αντι-ιϊκή αγωγή: Σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, η θεραπεία πρέπει να ξεκινά μόλις εμφανιστούν συμπτώματα, με ή χωρίς θετική διάγνωση. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως οίκοι ευγηρίας, μπορεί να εξεταστεί η προφυλακτική χορήγηση αντι-ιϊκών φαρμάκων.

  • Μέτρα ατομικής προστασίας: Συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής χεριών με μάτια, μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τα άτομα υψηλού κινδύνου, καλός αερισμός, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της γρίπης και δημοσιεύει εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών διατρέχουν:

  • Άτομα άνω των 60 ετών

  • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, πνευμονικά, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια)

  • Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς

  • Έγκυες γυναίκες

  • Παιδιά έως 5 ετών

Για τις ομάδες αυτές, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, επιδείνωση υποκείμενων νοσημάτων και ανάγκη νοσηλείας.

Εμβολιασμός και προστασία

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου, ακόμη και αν πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη σεζόν. Στη χώρα μας παρέχεται δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανοσοενισχυτικών εμβολίων για ηλικιωμένους και του ρινικού εμβολίου για παιδιά.

Παράλληλα, συνιστώνται βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων και η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων, απαιτείται ιατρική συμβουλή. Διατίθεται επίσης ειδικό διαγνωστικό kit για διαφοροδιάγνωση μεταξύ γρίπης Α ή Β, κορονοϊού και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

Η κ. Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι «η φετινή έξαρση υπενθυμίζει ότι ο ιός της γρίπης παραμένει σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Σε περιόδους έντονης κοινωνικής δραστηριότητας, όπως οι γιορτές, η πρόληψη και η τήρηση των διεθνών οδηγιών είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ευπαθών ομάδων και της κοινωνίας συνολικά».

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