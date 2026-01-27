Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο: Πρόσβαση σε νέες θεραπείες για όλους

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) πραγματοποίησε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, την Ετήσια Συνάντηση για την Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο, στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, των ενώσεων ασθενών, των ευρωπαϊκών θεσμών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, τα σημαντικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, όπως η ένταξη και αποζημίωση νέων ογκολογικών βιοδεικτών που στοχεύουν στην εξατομικευμένη θεραπεία, η σημασία της πρόσβασης στις νέες καινοτόμες θεραπείες από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τα εμπόδια πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

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