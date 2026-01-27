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Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης €922.000 ευρώ στους Αυλώνες Σερβίων Κοζάνης
ΥΔΡΕΥΣΗ
19:17 - 27 Ιαν 2026

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης €922.000 ευρώ στους Αυλώνες Σερβίων Κοζάνης

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών στον οικισμό Αυλών του Δήμου ΣερβίωνΚοζάνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 922.709 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την:

--Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου δικτύου, το οποίο σήμερα δημιουργεί προβλήματα στην υδροδότηση του οικισμού. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει 81 νέους αγωγούς διανομής νερού, που θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, συνολικού μήκους 6.021 μέτρων, καθώς και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μεφρεάτια δικλείδων ελέγχου, φρεάτια εκκένωσης και φρεάτια αεραεξαγωγού, καθώς και κρουνούς πυρόσβεσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 538.709 ευρώ.

-- Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει τους απαιτούμενους αγωγούς και φρεάτια ώστε να συλλέγονται τα βρόχινα ύδατα αποτελεσματικά, χωρίς μεγάλες επιφανειακές ροές και να οδηγούνται, μέσω του συλλεκτήριου αγωγού, στο ρέμα που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του οικισμού. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 384.000 ευρώ.

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