Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης €922.000 ευρώ στους Αυλώνες Σερβίων Κοζάνης

Συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την:
--Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου δικτύου, το οποίο σήμερα δημιουργεί προβλήματα στην υδροδότηση του οικισμού. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει 81 νέους αγωγούς διανομής νερού, που θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, συνολικού μήκους 6.021 μέτρων, καθώς και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μεφρεάτια δικλείδων ελέγχου, φρεάτια εκκένωσης και φρεάτια αεραεξαγωγού, καθώς και κρουνούς πυρόσβεσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 538.709 ευρώ.
-- Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμυρ