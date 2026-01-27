Έρευνα υποδεικνύει νέο «φάρμακο» για την άνοια – Οι exerkines που αλλάζουν το παιχνίδι

Η άσκηση ως «ασπίδα» του εγκεφάλου: πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη και τη σκέψη μας όσο μεγαλώνουμε.

Η γήρανση του εγκεφάλου είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Αυτό το γνωρίζουμε. Αυτό που πιθανώς δεν γνωρίζουμε είναι ότι ξεκινά πολύ νωρίτερα απ’ όσο φανταζόμαστε. Από την τρίτη κιόλας δεκαετία της ζωής μας, ορισμένες νοητικές λειτουργίες –όπως η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών– αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πνευματική παρακμή είναι αναπόφευκτη. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι ο τρόπος ζωής μας, και ιδιαίτερα η σωματική άσκηση, μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πώς γερνά ο εγκέφαλός μας.

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