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Olivia: Ψηφιακό εργαλείο για γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών
Υγεία
12:22 - 30 Ιαν 2026

Olivia: Ψηφιακό εργαλείο για γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών

Reporter.gr Newsroom
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Η ενδυνάμωση των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών, μέσω της ισότιμης πρόσβασης σε αξιόπιστη και κατανοητή πληροφόρηση, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Olivia, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο ελληνικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας ovarian.gynecancer.org/gr, με την υποστήριξη της AstraZeneca.

Το ψηφιακό εργαλείο Olivia απευθύνεται σε γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών, ανεξαρτήτως σταδίου της νόσου, στους φροντιστές και τις οικογένειές τους, καθώς και στους επαγγελματίες υγείας. Στόχος του είναι να αποτελέσει έναν έγκυρο και φιλικό οδηγό, που υποστηρίζει τις ασθενείς σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους με τη νόσο.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας καλύπτει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, τις επιλογές διάγνωσης και θεραπείας, τη διαχείριση συμπτωμάτων και ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην καθημερινότητα των ασθενών. Μέσα από την Olivia, διευκολύνεται η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων, η ουσιαστική κατανόηση των θεραπευτικών επιλογών και η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων από κοινού με την ιατρική τους ομάδα, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Η πλατφόρμα Olivia αναπτύχθηκε από κοινού με την European Society of Gynecological Oncology (ESGO) και το European Network of Gynecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe), οργανισμούς που διασφαλίζουν την επιστημονική εγκυρότητα και την προσβασιμότητα του περιεχομένου για τις γυναίκες με γυναικολογικούς καρκίνους. Η ελληνική προσαρμογή του εργαλείου πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή διεπιστημονικής ομάδας και σε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών «ΚΕΦΙ» και τον Σύλλογο «Εριφύλη – Πρωτοβουλία ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο».

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών.

Αναφερόμενη στην πλατφόρμα, η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, Corporate & Regulatory Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας ανέφερε: «Στην AstraZeneca εργαζόμαστε με συνέπεια θέτοντας τον ασθενή στο επίκεντρο κάθε μας δράσης. Η υποστήριξή μας στη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Olivia αντανακλά τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που προσφέρουν αξιόπιστη γνώση, ενδυναμώνουν τις γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών και συνεισφέρουν στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας τους στην αντιμετώπιση της νόσου».

Από την πλευρά της, η κα Μ. Χήναρη Πρόεδρος του Συλλόγου ΚΕΦΙ σημείωσε: «Η πρόσβαση σε κατανοητή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ασθενή με καρκίνο. Η πλατφόρμα Olivia αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης, που βοηθά τις γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών να αισθάνονται λιγότερο μόνες και περισσότερο ενδυναμωμένες στην καθημερινότητά τους».

Η κα Μ. Παπαγεωργίου Πρόεδρος του Συλλόγου «Εριφύλη – Πρωτοβουλία ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο» επεσήμανε:
«Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο πλέον δύσκολα διαχειρίσιμος γυναικολογικός καρκίνος. Πολλές φορές διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να δυσκολέψει την θεραπεία της ασθενούς. Αυτό το γεγονός κάνει τις γυναίκες που διαγιγνώσκονται από αυτόν τον καρκίνο να είναι οι πιο ενεργές και να ψάχνουν πληροφορίες αλλά και υποστήριξη πολύ περισσότερο από ότι οι γυναίκες με άλλους γυναικολογικούς καρκίνους. Η Olivia είναι μια συνοδοιπόρος στις γυναίκες αυτές που τις οδηγεί, τις υποστηρίζει, τις εκπαιδεύει, τους κρατάει το χέρι σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι δίνοντας τους τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σημείο της διαδρομής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μεταφράστηκε και στα ελληνικά οπότε και οι Ελληνίδες μπορούν να έχουν αυτή την εκπαιδευτική αλλά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνεργασίες για όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους».

Τέλος, ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος MD, PhD, EMBA, Επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας/Αιματολογίας και μέλος του ΔΣ της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, τόνισε «πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί άλλη μία δράση από το ευρύ πλάνο της Ογκολογίας της AstraZeneca με στόχο την ενίσχυση της έγκαιρης αναγνώρισης συμπτωμάτων, την ενδυνάμωση των ασθενών και τη βελτίωση του διαλόγου με τους επαγγελματίες υγείας. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της AstraZeneca στην καινοτομία και την ασθενοκεντρική προσέγγιση με απώτερο στόχο την εξάλειψη του καρκίνου ως αιτία θανάτου».

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ψηφιακού εργαλείου Olivia έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή. Οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται στον θεράποντα ιατρό τους για εξατομικευμένη καθοδήγηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία και τη φροντίδα τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 12:27
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