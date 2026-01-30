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Χρηστίδης: Απαράδεκτη η υιοθέτηση της τουρκικής προπαγάνδας από τη ΝΔ
Πολιτική
12:08 - 30 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Απαράδεκτη η υιοθέτηση της τουρκικής προπαγάνδας από τη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδρασή του στις δηλώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λαζαρίδη, περί “γκριζαρίσματος” του Αιγαίου από το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή “ΣΗΜΕΡΑ”, με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεσή στη Βουλή.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι ζητήθηκε επανειλημμένα από τον κ. Λαζαρίδη να ανακαλέσει τα λεγόμενά του, που - όπως τόνισε - «αποτελούν αντιγραφή της τουρκικής προπαγάνδας. Εδώ δεν συζητάμε, όπως λέει το ντοκιμαντέρ, για το αν έγιναν κάποια λάθη πριν από τριάντα χρόνια. Εδώ συζητάμε ότι έρχεται 30 χρόνια μετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και υιοθετεί την προπαγάνδα της Τουρκίας».

«Δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί ότι το Αιγαίο και τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια», ξεκαθάρισε, σχολιάζοντας ότι το μόνο που όφειλε να κάνει ο κ. Λαζαρίδης ήταν να παραδεχθεί ότι έκανε ένα λεκτικό λάθος.

«Αντ αυτού μας ζητάνε και τον λόγο ότι εμείς σηκώσαμε το ζήτημα. Αν εγώ ή κάποιος άλλος βουλευτής της αντιπολίτευσης λέγαμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γκρίζαρε το Αιγαίο, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας και σήμερα το πρωί μπαίνουμε στο ίδιο σακί εγώ που αντέδρασα με τον κύριο Λαζαρίδη που το είπε. Παραπάει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι επικρατεί σύγχυση στην κοινή γνώμη, καθώς διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν διαφορετικά ευρήματα.

«Βγαίνει η Pulse και λέει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 14%, βγαίνει η Interview λέει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 15%, βγαίνει η MRB και λέει τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13%, βγαίνει η Metron Analysis και λέει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10%. Και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε άλλη δίνουν 23%, σε άλλη 25%, σε άλλη με αναγωγή 29%. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πολιτική και απαντήσεις για τα πραγματικά ζητήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το απασχολεί», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι «αυτό το οποίο έχουμε ζήσει, το τελευταίο δεκαήμερο, με την εσωστρέφεια είναι κάτι το οποίο επιδρά στις δημοσκοπήσεις. Καλό είναι όλοι να αντιληφθούμε ότι οι πολίτες έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις από εμάς. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει ο κόσμος να ακουμπήσει πάνω μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας για να είμαστε αξιόπιστοι, σοβαροί και συγκροτημένοι. Πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τα πραγματικά ζητήματα, για παράδειγμα, των δομών και των υποδομών, των αντιπλημμυρικών, της κίνησης, της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας».

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Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων, ο Παύλος Χρηστίδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εργαλειοποίηση των αριθμών, θέτοντας ως μείζον ζήτημα την υγεία και την ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

«Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του, εν ώρα εργασίας, από έμφραγμα ή εγκεφαλικό, που τα παθολογικά αίτια δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, δεν είναι λιγότερο νεκρός από κάποιον άλλον. Ο ηχολήπτης, ο οποίος έφυγε από τη μια συναυλία για να πάει να στήσει την επόμενη και έχασε τη ζωή του στον δρόμο, καταγράφεται ως τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι ανθρώπινη απώλεια την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη;», διερωτήθηκε.

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Δεν θεωρώ ότι ο κ. Θεοχάρης, ή η κα. Κεραμέως ή οποιοσδήποτε υπουργός Εργασίας είναι εκεί και δεν ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ζωή. Λέω ότι είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να διαφωνεί για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων».

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