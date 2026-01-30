Ζελένσκι: Θετικός σε συνάντηση με τον Πούτιν, αλλά όχι στη Μόσχα - Ας έρθει στο Κίεβο, αν τολμά

Την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την Παρασκευή (30/1) ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποδέχεται μια τέτοια συνάντηση να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα. Αντιθέτως, κάλεσε δημόσια τον Πούτιν να μεταβεί στο Κίεβο, «αν τολμάει».

«Θα μπορούσα εξίσου να τον προσκαλέσω στο Κίεβο, ας έρθει. Τον καλώ δημόσια, αν τολμά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στη Λευκορωσία, χώρα που διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντήσω τον Πούτιν στη Μόσχα. Το ίδιο θα ίσχυε και για μια συνάντηση μαζί του στο Κίεβο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι είναι ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα, κάτι που χαρακτήρισε μη αποδεκτό.

Κρεμλίνο: Πρόσκληση με εγγυήσεις ασφάλειας

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει επαναλάβει την πρόσκλησή της προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επισκεφθεί τη Μόσχα για συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση. Υπενθύμισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε απορρίψει αντίστοιχη πρόταση και στο παρελθόν, καλώντας τότε τον Πούτιν να μεταβεί στο Κίεβο.

Παράλληλα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η Μόσχα δεν αποκλείει μια τέτοια συνάντηση. Τόνισε μάλιστα πως, εφόσον ο Ζελένσκι αποφασίσει να ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα, η προσωπική του ασφάλεια θα είναι πλήρως διασφαλισμένη.

Κοντά σε συνάντηση μετά από αμερικανική μεσολάβηση

Την ίδια στιγμή, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στον ιστότοπο Axios, υποστήριξε ότι Ζελένσκι και Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, έπειτα από τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι την προηγούμενη εβδομάδα.

Το εδαφικό και τα ανοιχτά ζητήματα

Σε κάθε περίπτωση, ο Γιούρι Ουσακόφ σημείωσε ότι το ζήτημα των εδαφών δεν αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο για μια πιθανή συμφωνία που θα οδηγούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Ερωτηθείς αν το εδαφικό είναι το μόνο εκκρεμές ζήτημα, απάντησε αρνητικά, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποια άλλα θέματα παραμένουν άλυτα.

Η Ρωσία ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ, περιοχή την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει πλήρως. Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πρόσφατα ότι καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση, χαρακτηρίζοντας το εδαφικό ζήτημα ως ένα από τα βασικότερα και πιο δύσκολα εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας.