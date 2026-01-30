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Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Πολιτική
11:21 - 30 Ιαν 2026

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Κληθείς να σχολιάσει τις ανακοινώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για διαρκείς Navtex στο Αιγαίο, ο Νίκος Δένδιας υποβαθμίζει το θέμα.

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία» σχολίασε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στον ρ/σ Alpha.

«Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας μιλώντας στο Alpha Radio, συμπληρώνοντας ότι «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα»

«Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρήσει ότι η Navtex αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς» κατέληξε για το θέμα αυτό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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