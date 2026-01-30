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Άνοδος για τις ευρωαγορές στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων
Χρηματιστήρια
11:27 - 30 Ιαν 2026

Άνοδος για τις ευρωαγορές στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν υψηλότερα την Παρασκευή (30/1), καθώς οι διεθνείς σχέσεις και τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται περίπου 0,4% υψηλότερα στις 609,50 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου καταγράφει μικρή άνοδο 0,12% στις 10,184.10 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC ενισχύεται 0,31% στις 8,096.09 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,88% στις 24,506.01 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει σημαντική άνοδο 1,05% στις 17,762.05 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB ενισχύεται 0,72% στις 45,400.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν μια ιδιαίτερα γεμάτη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, με την Παρασκευή να αναμένεται σχετικά πιο ήσυχη, πριν από νέο κύμα ανακοινώσεων την επόμενη εβδομάδα.

Στο πεδίο των μετοχών λοιπόν, οι μετοχές της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Adidas ενισχύονται κατά 4,2% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία δημοσίευσε ενημέρωση για τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη. Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι τα έσοδα, σε ουδέτερη βάση συναλλάγματος, αυξήθηκαν κατά 13% το 2025, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τα 24,8 δισ. ευρώ (29,6 δισ. δολάρια).

Στην ιβηρική, η ισπανική CaixaBank ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 5,89 δισ. ευρώ (7 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 5,78 δισ. ευρώ. Τα μερίσματα αυξήθηκαν κατά 15%, στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετική χρονιά», η τράπεζα αναβάθμισε τους στόχους της για ανάπτυξη και κερδοφορία.

Οι μετοχές της τράπεζας ενισχύονται τελευταία κατά 3,5%.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν στο επίκεντρο για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» για το Ηνωμένο Βασίλειο να συνάπτει συμφωνίες με την Κίνα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα, όπου επιδιώκει την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου.

Χθες, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έπεισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να μην πλήξει την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα. Οι ενέργειες του Κρεμλίνου στην Ουκρανία θα μπορούσαν επομένως να αποτελέσουν δοκιμασία της προθυμίας της Μόσχας να τηρήσει τις συμφωνίες που έγιναν με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος φέρεται επίσης να εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω πληγμάτων στο Ιράν, με τις εικασίες γύρω από την επόμενη κίνηση του Τραμπ να προκαλούν μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από ακόμη μία αρνητική συνεδρίαση στη Wall Street. Οι παγκόσμιοι επενδυτές αναμένουν ποιος θα προταθεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ σήμερα Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς, ο οποίος υπηρέτησε στην κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί στις αγορές προβλέψεων για να αναλάβει τη θέση.

«Αν και οι πρόσφατες δηλώσεις του έχουν υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια, στο παρελθόν έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στην εκτεταμένη χρήση του ισολογισμού της Fed», ανέφερε ο Jim Reid της Deutsche Bank σε πρωινό του σημείωμα την Παρασκευή. «Τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και τα προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών αντέδρασαν αρνητικά κατά τη διάρκεια της νύχτας … η αρχική αντίδραση της αγοράς είναι συμβατή με την άποψη ότι η “ομπρέλα προστασίας” της Fed για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να είναι λιγότερο ισχυρή υπό την προεδρία του Warsh σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους».

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