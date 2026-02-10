ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ: Ξεκίνησε δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω»
Υγεία
15:00 - 10 Φεβ 2026

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ: Ξεκίνησε δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ξεκίνησε σήμερα (10/2) το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία σε πανεπιστημιακές κλινικές στα πλαίσια του προγράμματος «Προλαμβάνω»

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιομεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι μια οργανωμένη δράση δημόσιας υγείας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, που δείχνει έμπρακτα ότι η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν υπάρχει σχεδιασμός και υποστήριξη από την Πολιτεία και συνδρομή επιστημόνων του συστήματος υγείας.

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, οι πολίτες μπορούν να περάσουν από προληπτικό έλεγχο και, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα για τη νόσο της παχυσαρκίας, με ιατρική παρακολούθηση, διατροφική υποστήριξη και –σε συγκεκριμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, συμμετέχει ενεργά μέσα από Ειδικά Κέντρα Πανεπιστημιακών Κλινικών με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες:

  1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκον», Α’ Προπαιδευτική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Ν. Τεντολούρης)

Υπεύθυνος Καθηγητής Ν. Τεντολούρης,

Αγ.Θωμά 17 Αθήνα, 11527, τηλ. 2132061458, 2142061459, και 1566

  1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικον», Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια Καθηγήτρια Α. Ψυρρή)

Υπεύθυνη Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Ρίμινι 1, ΧαΙδάρι 12461, τηλ. 2105832013, και 1566

  1. Νοσοκομείο «Σωτηρία», Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Γ. Σιάσος).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα 11527, τηλ. 2132034260, και 1566

Οι δικαιούχοι είναι:

  • Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 70 ετών (δικαιούχοι του προληπτικού προγράμματος καρδιαγγειακού κινδύνου).
  • ΔΜΣ > 40 kg/m², ή
  • ΔΜΣ 37–40 kg/m², εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συν νοσηρότητα.

Ενδεικτικές συννοσηρότητες που αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων): Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη, Υπέρταση, Στεφανιαία Νόσο, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD), χρόνια νεφρική νόσο, κ.ά.

Επιλέξιμοι για δωρεάν λήψη φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι αποκλειστικά οι ασθενείς που:

  • Έχουν ολοκληρώσει τον προληπτικό εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», και
  • Έχουν λάβει επίσημο μήνυμα (SMS/ηλεκτρονική ειδοποίηση) που τους παραπέμπει σε δημόσια δομή για εξειδικευμένη εξέταση και δωρεάν χορήγηση ειδικής αγωγής.

Βήμα 1: Έλεγχος του μηνύματος παραπομπής

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», οι επιλέξιμοι πολίτες λαμβάνουν SMS/ειδοποίηση με παραπομπή για αντιμετώπιση παχυσαρκίας σε δημόσια δομή.

Βήμα 2: ραντεβού σε Δημόσια δομή

Ο ασθενής επικοινωνεί με τη Γραμματεία/ραντεβού του Ιατρείου Παχυσαρκίας για προγραμματισμό επίσκεψης, έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία του και το σχετικό μήνυμα παραπομπής.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιείται:

  • Αναλυτικό ιστορικό και κλινική εξέταση
  • Επιβεβαίωση των κριτηρίων (ΔΜΣ και συννοσηρότητες, όπου απαιτείται)
  • Εκτίμηση ενδείξεων/αντενδείξεων και καθορισμός θεραπευτικού στόχου
  • Καταγραφή στο σύστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος.

Η αγωγή χορηγείται και ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά για:

  • Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους/βελτίωση δεικτών)
  • Ασφάλεια και ανεπιθύμητες ενέργειες
  • Προσαρμογή του πλάνου όπου χρειάζεται».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέκα υπουργοί στο πλευρό του Μητσοτάκη στην Άγκυρα - Η ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν
Πολιτική

Δέκα υπουργοί στο πλευρό του Μητσοτάκη στην Άγκυρα - Η ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν

Απάντηση Αθήνας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία
Πολιτική

Απάντηση Αθήνας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία

Bitcoin: Χαμηλές πτήσεις κοντά στα $69.000 – Υπεραποδίδουν, αλλά δεν εντυπωσιάζουν, τα alts
Νομίσματα

Bitcoin: Χαμηλές πτήσεις κοντά στα $69.000 – Υπεραποδίδουν, αλλά δεν εντυπωσιάζουν, τα alts

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature
Υγεία

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Η Alpha Bank παραδίδει ανακαινισμένο το αμφιθέατρο του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Alpha Bank παραδίδει ανακαινισμένο το αμφιθέατρο του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ

Βενιζέλος: Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής στο ΕΚΠΑ - Η ομιλία του για τη Τεχνητή Νοημοσύνη
Πολιτική

Βενιζέλος: Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής στο ΕΚΠΑ - Η ομιλία του για τη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τιμή του ΕΚΠΑ στον Ευάγγελο Βενιζέλο και κάποιες παρουσίες με νόημα
Ανεμοδείκτης

Η τιμή του ΕΚΠΑ στον Ευάγγελο Βενιζέλο και κάποιες παρουσίες με νόημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ