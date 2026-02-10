Δέκα υπουργοί στο πλευρό του Μητσοτάκη στην Άγκυρα - Η ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν

Μπορεί οι προσδοκίες για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι χαμηλές σε ό,τι αφορά τις πάγιες διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο, ωστόσο, την Τετάρτη (11/2) αναμένεται να υπογραφούν σημαντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό προκύπτει από την πληθώρα των υπουργών που θα συνοδεύσουν τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Άγκυρα.

Η κυβέρνηση γνωστοποίησε τα ονόματα των υπουργών και υφυπουργών που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα ενόψει του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων.

Συγκεκριμένα, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι:

κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών

κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

κ. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

κα Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τον οποίο... στοχοποεί η Άγκυρα δεν θα ακολουθήσει την ελληνική αποστολή.

Η ατζέντα

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Η παρουσία της υπουργού Παιδείας φανερώνει ενδεχομένως εξελίξεις για τη λειτουργία της Σχολής της Χάλκης.